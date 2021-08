A New York-i főügyész jelentése szerint Andrew Cuomo kormányzó több nőt is szexuálisan zaklatott

New York állam főügyésze, Letitia James a jelentésében arra jutott, hogy New York demokrata párti kormányzója, Andrew Cuomo több nőt is szexuálisan zaklatott.

Az ügyészség megállapította, hogy Cuomo jelenlegi és volt állami alkalmazottakat, illetve a kormányzaton kívül dolgozó nőket is zaklatott.

A jelentés szerint Cuomo nemkívánatosan, beleegyezés nélkül fogdosott nőket, és „szuggesztív” szexuális jellegű megjegyzéseket tett, a magatartása pedig „ellenséges munkakörnyezetet teremtett a nők számára”.

Joon Kim és Anne Clark azt írta a jelentésben, hogy az a kultúra, ami normalizálta Cuomo viselkedését, hozzájárult ahhoz, hogyan a végrehajtó szerv rosszul reagált a zaklatási vádakra.

A jelentés kimondja, hogy Cuomo tagadta a vádakat, amiket a panaszosok egyértelműen felidéztek, de a nyomozók szerint a kormányzó tagadásai nem hitelesek, és ellentmond neki a vizsgálat során szerzett bizonyítékok súlya is.

James azt mondta, a nyomozók 179 emberrel beszéltek, és 74 ezer bizonyítékot vizsgáltak meg, a bizonyítékok pedig mélyen zavarók, mégis világos képet festettek. Többször említik, hogy amit Cuomo tett, az törvénytelen, de egy lábjegyzet szerint a jelentés nem döntött arról, hogy a vádak alapján bűnügyi eljárást kellene-e indítani.

Andrew Cuomo, New York állam demokrata kormányzója 2020. május 26-án a New York-i tőzsdén. Fotó: Johannes Eisele/AFP

Márciusban Bill De Blasio, New York polgármestere azt mondta, teljesen elfogadhatatlan, hogy Cuomo több korábbi alkalmazottja szerint is visszaélt a hatalmával és szexuálisan zaklatta őket. De Blasio „undorítónak” nevezte, amit a kormányzó tett, és szerinte Cuomo „nem szolgálhat a továbbiakban kormányzóként”.

A kormányzó ellen februárban kezdett nyomozni az FBI, miután hivatala visszatartotta az idősotthonok halálozási adatait. Nem sokkal később egy képviselő fenyegetéssel, három nő pedig zaklatással vádolta Cuomót. (CNN)