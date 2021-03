Már szexuális zaklatással és fenyegetéssel is vádolják New York kormányzóját

Több 444 videó?

New York állam demokrata kormányzója, Andrew Cuomo októberben még könyvet adott ki American Crisis címmel, amiben arról ír, hogyan vette fel a harcot New Yorkban a koronavírussal, amikor az első hullám alatt az államban eluralkodott a járvány. Írásában gyakorlatilag vezetői leckéket ad a tapasztalatai alapján. Nem sokkal azután viszont, hogy megünnepeltette magát, Cuomo ellen február közepén szövetségi vizsgálat indult, az FBI amiatt kezdett nyomozni, mert a kormányzó hivatala valószínűleg visszatartotta az idősotthonok halálozási adatait. Utóbbi miatt meg is fenyegetett egy képviselőt.

Most pedig két nő is azt állítja, a kormányzó szexuálisan zaklatta őket.

Andrew Cuomo American Crisis című könyve Fotó: LOKMAN VURAL ELIBOL/Anadolu Agency via AFP

Február 25-én New York polgármestere, Bill de Blasio független vizsgálatot kért a kormányzó ellen, miután Lindsey Boylan a Mediumon megjelent írásában azt állította, Cuomo többször is zaklatta őt, mialatt tanácsadóként dolgozott neki.



„Andrew Cuomo kormányzó a hivatalában olyan kultúrát teremtett, ahol a szexuális zaklatás és a másik megalázása annyira elterjedt, hogy azt nemcsak elfogadják, de el is várják. A nőkkel szembeni elfogadhatatlan viselkedése azt jelentette, hogy az illető tetszik neki, hogy valamit jól csinál. Kritikusait megfélemlítette, hogy elhallgattassa őket. Ha emiatt szólni mertél, akkor számolnod kellett a következményekkel”

– írta Boylan, aki kifejtette, hogy Cuomo próbálta őt rávenni, hogy játszanak vetkőzős pókert, hogy a többiek előtt Lisának szólította, mert állítólag hasonlított a kormányzó exére, Lisa Shieldsre, és hogy minden alkalmat kihasznált, hogy a hátát, a karját vagy a lábát fogdossa. Egy alkalommal a nő a kormányzó aláírt fotóját is megtalálta a saját irodájában, amit egyébként zárva tartott. Boylan szerint Cuomo rendszeresen hízelgett a hivatalában dolgozó nőknek a súlyukkal kapcsolatban, emellett pedig szerette nevetségessé tenni őket párkapcsolataik vagy férjeik miatt.

Boylan szerint egy alkalommal, amikor a kormányzó irodájában voltak, és már indult volna kifelé, Cuomo elállta az útját és szájon csókolta őt. Nem sokkal ezután a nő felmondott. Írásában úgy fogalmaz, Cuomo viselkedése gyakorlatilag köztudott volt, és sokszor a körülötte dolgozó nők is elfogadták, normálisnak tartották azt.

Boylan a nyilvánosság elé először 2020 decemberében állt ki azzal, hogy Cuomo zaklatta őt, akkor a Twitterén írt erről. Nem sokkal később állítása szerint két nő kereste meg őt, akik hasonlót tapasztaltak a kormányzóval, de mindketten azt mondták neki, hogy nem mernek beszélni erről a nyilvánosság előtt.



Andrew Cuomo 2020 szeptemberében Fotó: SPENCER PLATT/Getty Images via AFP

„Tisztában vagyok vele, hogy sokan lesznek, akik szerint a történetemben nincs semmi különös. Mert annyira hozzászoktunk már, hogy a hatalommal bíró férfiak így viselkednek, ha senki nem látja. De mit mond el rólunk, ha mindenki látja, de senki nem mond semmit?” – teszi fel írásában a kérdést Boylan, aki hozzátette, azért szólalt meg újra, mert ő megteheti, míg sokan nincsenek ebben a helyzetben, de reméli, hogy ezzel utat nyit azoknak a nőknek, akik hasonlót tapasztaltak.

Ezután szólalt meg a 25 éves Charlotte Bennett, aki szintén Cuomo hivatalában dolgozott. Bennett is azt állítja, a kormányzó zaklatta őt, a szexuális életéről kérdezett, és azt próbálta kideríteni, hogy szexelt-e valaha idősebb férfival. Bennett novemberben hagyta ott Cuomo irodáját, arról, hogy miket tett vagy mondott a kormányzó, a New York Timesnak beszélt.

Cuomo a New York Times-hoz eljuttatott közleményében azt mondta, szerinte úgy viselkedett, mint egy mentor, és azt írta: „soha nem tettem kezdeményező lépéseket Ms Benettel szemben, nem szándékoztam úgy viselkedni, ami nem lenne illendő”. Közleményében kitért arra is, hogy az ügy független felülvizsgálatát kérte.

Bennett szerint Cuomo 2020 júniusában amiatt panaszkodott neki, hogy a járvány alatt egyedül érzi magát amiatt, hogy senkit nem tud megölelni. Bennett ekkor próbálta kicsit terelni a témát, és azt mondta, hiányzik neki, hogy megölelje a szüleit, Cuomo viszont szerinte erősködött, és úgy fogalmazott, arra gondolt, hogy az hiányzik neki, hogy „valaki úgy igazán megölelje”. Bennett azt mondta, Cuomo soha nem nyúlt hozzá, de szerinte a kormányzó utalásait nem lehetett máshogy értelmezni.

„Tisztában voltam vele, hogy a kormányzó le akar feküdni velem, emiatt szörnyen kényelmetlenül éreztem magam és féltem. Azon gondolkodtam, hogyan fogok kijönni ebből, feltételeztem, hogy ez a munkám végét jelenti”

– mondta Bennett, aki szerint Cuomo egyértelműen visszaélt a hatalmával. Beszélt arról is, hogy a kormányzó utalásairól és kérdéseiről akkoriban mesélt a szüleinek és barátainak is, akiknek azt is elmondta, hogy kényelmetlenül érzi magát, amiért a férfi közelében kell dolgoznia. Hozzátette, hogy abból az időből megtartotta az erről szóló üzeneteket.

Cuomo közleményében kitért arra is, hogy Benettet a csapata „keményen dolgozó és értékes tagjaként” ismerte meg, akinek „minden joga megvan arra, hogy beszéljen”. Elmondta, hogy Bennett beszélt neki arról, hogy szexuális zaklatás áldozata volt korábban, emiatt pláne úgy érezte, hogy „az utolsó dolog, amit akar, hogy úgy érezze, bármit is jelentenie kelllene”.

Bennett erről a beszélgetésről is megtartott egy üzenetváltást. „Ahogy folyamatosan ismételgette, hogy »téged megerőszakoltak, zaklattak, megtámadtak és elárultak«, miközben egyenesen a szemembe nézett, olyan volt, mintha egy horrorfilmben lettünk volna. Mintha tesztelni próbált volna” – írta Benett akkoriban egy barátjának küldött üzenetben.

Bennett szerint nem sokkal ezután, munka közben kezdte el kérdezgetni őt Cuomo a szexuális életéről, hogy miközben kapcsolatban volt, szexelt-e másokkal, hogy szexelt-e idősebb férfiakkal, majd a kormányzó megjegyezte, hogy őt „nem zavarja a korkülönbség”, és hogy „bárki jöhet, aki már elmúlt 22 éves”. Bennett azt mondta, próbálta a beszélgetés témáját valami másra terelni, ami nem a magánéletéről vagy a szexről szól, ezért arról kezdett beszélni, hogy tetoválást szeretne, amire Cuomo úgy reagált, hogy a fenekére kéne tetováltatnia.

A kormányzó nem tagadta, hogy a magánéletével kapcsolatos kérdéseket tett fel Benettnek, de közleményében úgy fogalmazott, a felülvizsgálat lezárásáig nem nyilatkozik többet az ügyben. Cuomo hivatala ezt megelőzően Boylan állításait valótlannak nevezte, ennek ellenére azt is felülvizsgáltatná Benett állításaival együtt.

Március 1-jén egy harmadik nő, Anna Ruch is megszólalt. Ő 2019 szeptemberében, egy esküvőn találkozott a kormányzóval, akit előtte nem ismert. A New York Times szerint beszélgetni kezdtek, és amikor Ruch azt mondta neki, hogy szép volt a köszöntője, Cuomo a nő derekára tette a kezét. Amikor eltolta magától a kezét, Ruch szerint a kormányzó „agresszívnek tűnt”, majd megfogta a nő arcát és megkérdezte, hogy megcsókolhatja-e. Ruch azt mondta, zavarba jött és inkább elhúzódott. A legabszurdabb az egészben, hogy erről fotó is készült.

A kormányzó szóvivője nem kommentálta külön Ruch állításait, továbbra is arra a közleményre hivatkozott, amiben a kormányzó elismerte, hogy néhány dolgot, amit mondott „tévesen nemkívánatos flörtként értelmezhették”, amihez Cuomo hozzátette, „nagyon sajnálja”, ha valaki ilyet érzett.

Február közepén Ronald Kim, demokrata képviselő arról beszélt, hogy Cuomo megfenyegette őt. Kim nagybátyja egy idősotthonban halt meg koronavírus miatt, Kim többek közt emiatt is többször kritizálta Cuomót az idősotthonokkal kapcsolatos botránya miatt. A New York Post szerint Cuomo februárban hívta fel Kimet, akit a képviselő szerint üvöltve fenyegetett meg, hogy „tönkreteszi őt”.

Cuomo sajtósa, Rich Azzopardi ezzel szemben egy a témában szépen előkészített közleményben azt mondta, Kim hazudik, a kormányzóval történt telefonbeszélgetése nem úgy zajlott, ahogy állítja, Cuomo senkit nem fenyegetett meg.

Andrew Cuomo, New York állam kormányzója és Bill de Blasio, New York polgármestere, 2020 márciusában Fotó: ANGELA WEISS/AFP

New York város demokrata polgármestere, Bill de Blasio kiállt Kim mellett, Cuomo viselkedését tipikusnak nevezte, a New York magazin szerint úgy fogalmazott, abban nincs semmi új.