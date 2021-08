HVG: Erősen billeg az új magyar „zsoldoshadsereg” sztorija

Bagjos Richárd a Növekedés.hu-nak azt mondta, hogy különleges katonai feladatokra alakul itthon egy magáncég, ami akár 600 fős kontingens kihelyezésére képes csapatot akar létrehozni. Bagjos azt mondta, a céget az Egyesült Arab Emirátusokban jegyzik be, a beruházójuk egy dubai cégcsoport tulajdonosa lesz, és a felszerelések nagyját a Kaukázus és a Kaszpi-tenger menti országokból szerzik be.

Amerikai katona vigyáz egy C17-esre Kandaharban. Illusztráció: Mark Wilson/AFP

Csakhogy a HVG most arról ír, hogy még neve sincs és be sem jegyezték a céget, és Bagjos Richárd neve katonai körökben nem is ismert, csak biztonsági őrként ismerik, tavaly pedig azzal szerepelt a Blikkben, hogy idén ősszel az Észak-sarkra megy.

A lap azt írja, hogy Bagjos életrajzában egy olyan céget találtak, amire PMC-ként utal, eszerint 2009-ben többször dolgozott Irakban egy Marshall Team nevű cégnél. De ilyen céget a katonai magánvállalatok között Irakban és máshol sem találtak, egyedül Bagjos Linkedinen szereplő életrajzában. A lapnak egyébként azt mondta, nem túl optimista, szerinte az afgánok ki fogják őket kosarazni. (HVG)