Nagyon belekezdtek a magyar kajakosok: arany, ezüst, bronz az első napon

Minden éremből nyertek a magyar kajakosok a tokiói olimpia kajak-kenu döntőinek első napán.

Kopasz Bálint aranyérmes lett kajak 1000 méter egyéniben

Varga Ádám ugyanebben a számban ezüstérmes

A Kozák Danuta-Bodonyi Dóra kettős pedig bronzot nyert a női kajak páros 500 méteres döntőjében

Kopasz nagyon fölényes győzelme - minden idők legjobb időeredményével - önmagában is óriási eredmény. Magyar kajakos utoljára 1968-ban, Mexikóban nyert aranyat kajak ezer méteren, Hesz Mihály győzött akkor.

Varga Ádám és Kopasz Bálint Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Kovács Tamás/MTI/MTVA

De az olimpiák történetében először volt lehetőség arra, hogy kajak-kenuban egy számban egy országból két versenyző is indulhatott. Kopasz mellett a döntőben így ott lehetett a legfiatalabb résztvevőként a 21 éves Varga Ádám is. Varga fantasztikus hajrával jött fel a második helyre, 47 századdal megelőzve a portugál Pimentát. A döntő utáni nyilatkozatában még nézte is az eredményjelzőt, hogy biztosan ő lett-e a második.

A magyar csapat harmadik aranyát nyerő Kopasz Bálint is 24 éves mindössze. Ő a győzelmét édesanyjának is megköszönte, aki az edzője gyerekkora óta, azt mondta, hogy beérett 15 év munkája.

A két boldog érmeshez képest nagyon csalódottnak tűnt a kajak 500 méter párosban bronzérmet nyerő Kozák Danuta-Bodonyi Dóra kettős. Az aranyra kevés esélyük volt, az új-zélandi Lisa Carrington a 200 méter egyes győzelme után Caitlin Regallal együtt simán nyert. Kozákot az bosszantotta, hogy nem lett meg a második hely, mert a lengyelek beelőzték őket, nem volt jó a rajtuk, futam közben meg is billentek.

Bodonyi Dóra és Kozák Danuta. A dobogón már mosolyogtak Fotó: PHILIP FONG/AFP

Kozáknak ez volt a hetedik olimpiai érme, az 5 arany és egy ezüst mellett bronza még nem volt eddig, ezzel beérte Egerszegi Krisztinát. (Rióban Kozák még Szabó Gabriellával indulva aranyat nyert, a Bodonyival alkotot kettősük még viszonylag új.)

A Kozák-Bodonyi kettős mögött negyedik helyen ért be a Csipes Tamara és Medveczky Erika kettős.

Lucz Dóra hatodik helyen végzett kajak egyes 200 méteren a tokiói olimpián. Azt nyilatkozta, hogy kihajtotta magát, talán lehetett volna jobb a helyezése, de örül, hogy pontszerző lett.



A magyar csapat a kajakosok erős bekezdése után így áll most: 3 arany, 3 ezüst és 3 bronz.