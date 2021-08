A Washingtoni Futballcsapat megtiltotta szurkolóinak az indián fejdísz viselését

Miután az aktuálisan csak Washingtoni Futballcsapat (Washington Football Team) néven szereplő egykori "Rézbőrűek" (Redskins) az évek óta tartó közfelháborodás hatására tavaly végre megvált erősen rasszista fennhangú becenevétől, a csapat vezetése az idei szezonban megtiltotta a szurkolóknak, hogy indián fejdíszben szurkoljanak.

A csapat az új idényre készülvén frissítette lelátói szabályzatát, melynek részeként immár ellenjavalt indián fejdíszben vagy arcfestéssel érkezni a stadionba.

A csapat most azt is bejelentette, hogy jövőre igyekeznek új becenevet is választani maguknak az 1933-ban felvett, tavaly visszavonultatott helyett.

Az USA-ban amúgy középiskolaitól a profi bajnokságokig rengeteg, a bennszülött amerikaiakra utaló nevű egyesület van, ezek sora váltott nevet az elmúlt években. Legutóbb a Cleveland Indians jelentette be, hogy a jövőben Guardians néven folytatja. Ugyanakkor arra is volt már példa, hogy egy helyi klub a környékbeli indián törzsekkel egyeztetve megtarthatta a nevét, így több Warriors továbbra is létezhet - volt olyan eset is, ahol a helyi törzsek csak annyit kértek, hogy a kabalafigura ne legyen annyira sztereotip, és még segítettek is abban, hogy korhű és hiteles jelmezt kaphasson a kabalafigura. (Via BBC)