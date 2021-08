Ezüstérmes Csipes Tamara női kajak 500-on

A női 500 méteres olimpiai kajakdöntőnek két magyar résztvevője volt: Kozák Danuta, aki Londonban és Rióban is megnyerte ezt a számot, valamint a Rióban négyesben olimpai bajnok Csipes Tamara. Mindketten futamgyőztesként kerültek a fináléba.

Az első rajt nem volt jó, Kozák indult volna hamarabb. A másodikból a 200-on győztes, óriási formában lévő új-zélandi Lisa Carrington indult el legjobban, de Csipes Tamara igyekezett tartani vele a lépést. Féltávnál egy másodperccel volt Carrington mögött, Kozák Danuta az 5. helyen állt.

A második 250-en Csipes elkezdett feljönni Carringtonra, meg is közelítette, de nem tudta befogni az új-zélandit. Az ötszörös olimpia bajnok, hétszeres olimpia érmes Kozák is harcolt a dobogóért, de 4. lett végül.

500 női kajak, olimpiai bajnok:

Lisa Carrington (Új-Zéland) 1:51.216 p

2. Csipes Tamara 1:51.855

3. Emma Jörgensen (Dánia) 1:52.773

4. Kozák Danuta 1:53.414



Csipes zokogva nyilatkozott a futam után. Azt mondta, hogy olyan tökéletes pályát ment, mint soha életében. Nagyon boldog, hogy végre sikerült, mert neki mindig nagyon nehéz fejben elhinnie, ráadásul Kozák Danutával versenyzett egész életében, és mindig mögötte ért célba. Most is örült volna a bronznak is, de az ezüst egészen hihetetlen.