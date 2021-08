Hatmillió forintos jutalmat kapott Müller Cecília

A koronavírus-járvány ideje alatt az országos tiszti főorvos, valamint két helyettese hatmillió forint jutalmat kaptak, derül ki a Magyar Hang közérdekű adatigénylésére adott válaszból. A tájékoztatás szerint Müller Cecília országos tiszti főorvos tavaly március és idén július között 5,99 millió forintos „motivációs elismerést” kapott, míg két helyettesének összesen bruttó 12,1 millió forintot utaltak el.

A koronavírus-járvány ideje alatt több mint 400 millió forint értékben kaptak pluszjuttatásokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai.

Müller Cecília országos tisztifõorvos szivecskézik a honvédség oltóbuszánál Faddon, 2021. május 25-én. Fotó: Kiss Dániel/MTI/MTVA

Az egészségügyi dolgozók közül 408-an egyszeri 500 ezer forintos összeget kaptak, míg 264 embernek szintén nagyjából 500 ezer forintos motivációs elismerést osztottak ki. Csaknem 140-en írásbeli elismerést is kaptak, amelyhez valamivel több mint 600 ezer forintos juttatás is járt. Karácsonykor 18 ezer forint értékű ajándékot is osztottak, ezt azonban a 920 fős állományon belül nem mindenki kapta meg, csak 756 dolgozó vehette át.