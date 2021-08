Óriási dráma volt a női öttusa lovas száma az olimpián

Egy korábbi lovas cikkemben hosszan fejtegettem, hogy nem a legizgalmasabb olimpiai sportág a lovassport és a pontozása is elképesztően bonyolult, ezért még engem is meglepett, hogy mekkora dráma zajlott a női öttusa díjugrató pénteki számában.

Több év lovaglás után mondhatom, hogy szabadidős versenyeken nem láttam olyan rossz lovaglásokat és annyi esést, verőhibát, mint a női öttusában a tokiói olimpián. Nem kell érteni a díjugratáshoz ahhoz, hogy egy laikus is lássa: a lovasok megállás nélkül estek keltek.

36 lovasból mindössze ketten tudtak hiba nélkül, az alapidőn belül végigmenni a pályán megszervezve a maximális 300 pontot. Mindkét versenyző litván volt. Még az M4 szakkommentátora is azt mondta, hogy ilyet nem látott az utóbbi években, és megállás nélkül meg volt borulva azon, hogy mindenki mennyire rosszul teljesít.

Itt egy esés:

A japán Takamija Nacumi esése. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Meg még egy:

A brazil Maria Ieda Chaves Guimaraes esése. Fotó: PEDRO PARDO/AFP

Azt engedjük is el, hogy a lovasok látványra is mennyire csúnyán lovagoltak, de azt már nehéz szó nélkül hagyni, hogy nem csupán verőhibákat vétettek, de nem egy olyan ló volt, ami konkrétan ugrás nélkül vágtázott bele egy több mint egy méteres oxerbe (amikor két dupla akadály van egymáshoz nagyon közel) és borított fel mindent, amit csak lehetett. Hihetetlen, hogy ilyen van olimpián.



Például itt:

A japán Rena Shimazu. Fotó: PEDRO PARDO/AFP

Míg máskor éles verseny szokott kialakulni azok között, akik hibátlan pályát mentek, most simán verőhibával is lehetett elől végezni. Így történhetett meg, hogy az egyik magyar versenyző Kovács Sarolta egy 7 pontos verőhibával is (egy rúd leesett az egyik ugrásnál) bekerült a legjobb tízbe, és a 9. helyen állt, összesítésben pedig bronzérmes lett öttusában. Kovács Sarolta a többiekhez képest annyira kiemelkedően szépen vitte végig a lovat a pályán, hogy az M4 kommentátora és én is szinte állva tapsoltunk.

A másik magyar versenyző Gulyás Michelle viszont illeszkedett a mezőnybe, a lova megtagadta az ugrásokat, verőhibák tömkelegét produkálta, így lecsúszott a 26. helyre. Káromkodva is ment le a pályáról.



A legnagyobb drámai pillanat viszont vitathatlanul az egyik német versenyőzé, Schleu Anikáé, aki már a lovat, Saint Boy-t se tudta elindítani. A német zokogva verte a lovat a pálcával, de a ló csak egy helyben topogott, az istenért nem volt hajlandó előre menni. 20 másodperccel az idő lejárta előtt azonban mégis sikerült elindulni vele vágtában, de sorra állt meg az akadályok előtt vagy kerülte ki azokat, így a német nőt ki kellett zárni a versenyből. Különösen fájó, hogy a német versenyző a legesélyesebbek között volt és már 31 éves, ezért lehet, hogy ez volt az utolsó olimpiája.

A drámai pillanat:

Persze lehet arra fogni, hogy a verseny előtti nagy eső és aztán a durván megnövekedett páratartalom miatt borultak meg a lovak, meg, hogy a lovak nem a lovasok saját lovai, hanem ott sorsolják őket. De több szakkommentátor szerint nincs semmi baj a helyi lovakkal, nagyon jó lovak, tehát valószínűleg csak a lovasoknak volt kollektíven rossz napjuk.