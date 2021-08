Őszre már 400 forint is lehet egy kiló kenyér

A gabonatőzsdei rekordok, a feldolgozóipar költségemelkedése, a munkaerő és a szállítás drágulása miatt őszre akár 400 forint is lehet egy kiló kenyér, írja a Népszava.



Lakatos Zoltán, a Magyar Pékszövetség alelnöke arról beszélt, hogy a gabonaárak drágulása miatt a malomiparnak már augusztusban emelnie kellett a liszt árán, de szeptemberben valószínűleg tovább fog drágulni. A liszt áremelkedése éves szinten megközelítheti a 20 százalékot.



Az elemzések szerint a kenyér ára az idei év első félévében nagyjából 8-10 százalékkal emelkedett. Az alapélelmiszernek számító fehér kenyér kilója tavaly óta több mint 30 forittal nőtt és kis híján elérte a 400 forintot. Ősszel viszont el is érheti, sőt meg is haladhatja a 400 forintot.



A liszt drágulása leginkább a kisebb pékségeknek jelent majd gondot, amiknek a száma egyébként is rohamosan csökkent az elmúlt időszakban. Lakatos szerint könnyíthetne az ágazat helyzetén, ha a kenyér is bekerülne a kedvezőbb, 5 százalékos áfa körbe. Ezt nem csak a Pékszövetség, de a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is támogatja.