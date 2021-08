A homo sapiens génkészletét is módosítani akarják a civilekkel szövetkező progresszívek, állítja a budapesti MCC perui vendégoktatója

Bámulatos pénzköltésbe kezdett a több mint egymilliárd dollár értékű magyar állami részvénycsomaggal, illetve készpénzzel kistafírozott, Fidesz-közeli Mathias Corvinus Collegium (MCC) nevű tehetséggondozó szervezet, amit Tombor András NER-es üzletember és lovaspóló-játékos, Habony Árpád üzletfele alapított.

Ennyi közpénzből nemcsak a diákok járnak jól, hanem az MCC oktatói, sőt vendégkutatói is. (Tavaly év végén hirdettek például olyan pályázatot az itt végzetteknek, aminek a győztesei egy éves alkotói pihenésre mehetnek havi egymillió forintos ösztöndíjjal, amiért cserébe egy darab élménybeszámolót kell tartaniuk.)

A vendégeknek szánták az úgynevezett visiting fellowship programot. Ez külföldi kutatóknak és professzoroknak szánt ösztöndíj, amit 2 hét és egy év közötti időtartamra lehet megpályázni, budapesti kutatásra és tanításra. Az ösztöndíj egy Öböl-menti olajkirályságban is csábítóan hangozna. A 35 évesnél idősebb győztesek havi tízezer dollárt - hárommillió forintot - kaphatnak úgy, hogy a pénzen felül fizetik az ide-vissza utazásukat, az egészségbiztosításukat és a budapesti szállásukat, illetve irodát is kapnak. Ha van gyerekük, annak ellátását is támogatják, csakúgy, mint a nemzetközi konferenciákon való részvételüket.

De kik azok, akiket a közpénzből átalakított MCC-pénzből lényegében a magyar adófizetők finanszíroznak? Az Örülünk, Vincent? blog remek posztjában összeszedett pár érdekes nevet a kutatói-oktatói karból. Nézzünk meg néhány arcot a listából részletesebben is!

Az alufóliasisakos sci-fi harcos, aki szerint a progresszívok át akarják szabni az emberi génkészletet

Milyen lesz a progresszív-konzervatív kultúrharc 100, 200 vagy 1000 év múlva? Mit tegyen egy XXII-XXXII. századi, a hagyományos emberi testhez ideológiai okokból ragaszkodó biokonzervatív, ha szembetalálkozik egy nanotechnológiával felturbózott, génmódosítás révén fotoszintetizáló és a bőrén át lélegző, két pinájú-három pöcsű progresszív poszthumán kultúrharcossal? Ez nem valami vicc vagy egy poszthumánok között játszódó Dan Simmons-féle sci-fi alapsztorija, hanem az MCC egyik vendégkutatójának, a perui, apai ágról magyar főnemesi származású Miklos Lukacs de Perenynek a fő kutatási területe. (Ennek a Perényi-Lukács családnak volt talán a legjobb nemesi előneve azelőtt, hogy 1912-ben császári engedéllyel felvették volna az anyai ágról származó Perényi nevet is: úgy hívták őket, hogy erzsébetvárosi Lukács.)

A civil életben a Miklos Lukacs nevet használó perui professzor júliusban interjút adott az El American című konzervatív weboldalnak, amiben részletesen kifejtette, hogy mi érdekli leginkább. Nem más, mint az általa is lelkesen űzött kultúrharc jövője.

Lukacs elképzelése szerint a világot nemzetközi- és civil szervezeteken keresztül irányító progresszívok terve az, hogy fizikailag is átalakítsák a ma ismert homo sapienst.

Éppen ezért a kultúrharc következő korszakában a transzhumanista progresszívok és a biokonzervatívok között fog folyni a küzdelem, szó szerint az emberi fajért.

A grizzlymedve-simogató

Az oktatás, a kutatás és a privát biznisz unortodox keveréke jellemzi az MCC és a látogatói ösztöndíjprogramban is résztvevő, az MCC-ben órákat is tartó Julius Strauss kapcsolatát. Strauss brit újságíró, egykori haditudósító, aki az utóbbi tizenöt évben főleg grizzlymedve-megfigyeléssel foglalkozott a kanadai vadonban, Brit Columbiában, ahol Wild Bear Lodge néven olyan luxusszállást üzemeltet, ahonnan a vendégeket túravezetők viszik el kis csoportokban grizzlymegfigyelő túrákra.

Strauss az MCC vendégtanáraként összetett kapcsolatban áll a szervezettel. AZ MCC végzett hallgatói 2020 utolsó heteiben egy körlevélből például arról értesülhettek, hogy az MCC új exkluzív tréningjeinek egyike a „Különleges küldetés - Grizzly Encounter” névre hallgat. A programra jelentkezők közül kiválasztott két főt kiutaztatják Strauss grizzlyfarmjára - a nyolcnapos program tartalmazza az utazás, a szállás és a teljes ellátás költségeit - ahol brit katonáktól túlélési készségeket tanulhatnak.

Strauss egyébként újságíráshoz kapcsolódó órákat tart az MCC-n. Magyarországhoz olyan módon kötődik, hogy a kilencvenes évek elején budapesti tudósító volt, a magyar főváros angolszász közösségének ismert figurája. Később haditudósító lett belőle, amit azért hagyott abba, mert a beszláni túszdrámáról beszámolva posztraumás stresszt szenvedett el. (2004-ben csecsen és ingus fegyveresek elfoglaltak egy észak-oszétiai iskolát, benne 1100 emberrel, köztük közel 800 általános iskolás gyerekkel. Az orosz biztonsági erők 3 napos tárgyalás után tankokkal és más nehézfegyverekkel ostromot indítottak az iskola ellen, amibe 334 túsz halt bele, köztük 186 gyerek. A túlélő gyerekek közül ketten birkózóként olimpiai érmet szereztek most Tokióban, az egyikük aranyat.)

A buzizó brit

Benjamin Harris-Quinney a Bow Group nevű brit konzervatív think tank elnöke, aki ennek ellenére többször is komoly politikai botrányt kavart a Konzervatív Párton belül. Egyszer időlegesen le is mondott a Bow Group vezetéséről, miután a 2015-ös parlamenti választások előtt a szélsőjobboldali idegengyűlölő UKIP támogatására szólította fel a konzervatív szavazókat. Egy másik esetben saját párttársai nevezték aljas homofóbnak, miután 2014-ben egy Putyin által támogatott, Oroszországban rendezett melegellenes nagycsaládos konferencián olyanokat mondott - mint most, 7 évvel később a magyar kormány. Vagyis hogy az „LGBT-lobbi” arra hajtana, hogy hétéves kortól tarthassanak szexuális felvilágosítást és így „népszerűsíthessék a homoszexuális életmódot”.



Az ember, aki eddig életében csak Orbán Viktorral foglalkozott

A 31 éves, alapfokú magyar nyelvvizsgával is rendelkező francia doktorandusz legtudományosabb állása eddig egy gimnáziumi franciatanári pozíció egy falu méretű északnyugat-francia városka, Sées gimijében. Az egyetemi tanulmányai alatt történelmet és politológiát hallgató Thibaud Gibelin a diploma után négy évet húzott le asszisztensként az Európai Parlamentben, a vendégtanári lehetőséget viszont minden bizonnyal az hozta meg neki, hogy eddigi egyetlen könyvének címe: Miért játszik és nyer Orbán Viktor.