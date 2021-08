150 ezer embert telepítenek ki a vándorló elefántok útjából Kínában

A kínai hatóságok közölték, hogy több mint 150 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát átmenetileg Jünnan tartományban, mivel arrafelé vonul az a 14 elefánt, akik hónapok óta vándorolnak, és akiknek története országos szenzáció lett Kínában, írja a BBC.

A hatóságok elővigyázatosságból telepítették ki az embereket, mivel attól tartottak, hogy a mindenen áttrappoló elefántok és a helyiek között konfliktusok alakulhattak volna ki.

Fotó: JIANG WENYAO/Xinhua via AFP

Az elefántcsorda hónapok óta vándorol az országban, nem világos, hogy miért indultak útnak, de vonulásukat sok millió ember követi. A csorda vonulását több mint 25 ezer rendőr kísérte, többek között drónokat is bevetve.

Az elefántok több mint 500 kilométernyi távot tettek már meg, és útjuk során több millió dollár értékű takarmányt ettek meg, illetve károkat okoztak falusi épületekben is. A jelek szerint most hazafelé tartanak, abba a nemzeti parkba, ahol korábban is éltek.

Az elefántokat követő csapat vezetője, Van Jong arról beszélt hétfőn, hogy a csorda már átlépte a Yang-folyót, és dél felé tartanak. Elektromos kerítésekkel, miattuk felhúzott útszakaszokkal és csalival igyekeznek rábírni az állatokat, hogy már ne térjenek le a hazafelé vezető útról.

Fotó: HU CHAO/Xinhua via AFP

Egyes feltételezések szerint a csorda azért indult el erre az útra, mert egy tapasztalatlan elefánt került a közösség élére, és egyszerűen eltévedt, míg más szakértők szerint az elefántok egyszerűen új élőhelyet kerestek maguknak.

Az ázsiai elefánt veszélyeztetett állat, mindössze 300 példány él belőle vadon. A vonuló csordához hasonlóan többségük a déli Jünnan tartomány vadrezervátumaiban.