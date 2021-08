A kínai média olyan svájci biológust idézett a koronavírus eredetével kapcsolatban, aki nem is létezik

A svájci nagykövetség arra szólította fel a kínai állami médiát, hogy sürgősen távolítsák el azokat a cikkeiket, amelyekben egy svájci biológusra hivatkoznak. Mert az idézett biológus valójában nem is létezik.

Az állami média cikkei egy bizonyos Wilson Edwardsra hivatkoznak, aki a COVID-19 eredetéről és a WHO függetlenségéről értekezett. AaCGTN, a Shanghai Daily és a Global Times is a Facebook-profilja alapján idézte a kamubiológust, akinek mindössze három ismerőse volt, és két héttel a cikkek megszületése előtt hozták létre a profilját.

A China Dailyben például azt idézték tőle: „Biológusként az elmúlt hónapokban megdöbbentem, hogyan politizálták át a Covid-19 eredetkövetését.”

A kamubiológus a WHO függetlensége miatt is aggódott, de azt is kifejtette, hogy szerinte az USA annyira elvakultan támadja Kínát a vírus eredete miatt, hogy észre sem veszik a valódi adatokat.

A svájci nagykövetség ezután keresett rá Wilson Edwardsra, és derült ki, hogy nincs is ilyen nevű akadémikus.

„Bár nagyra értékeljük az országunk iránti figyelmet, a svájci nagykövetségnek sajnos tájékoztatnia kell a kínai nyilvánosságot arról, hogy ez a hír nem igaz” - áll a svájci nagykövetség Twitteren közzétett közleményében.



Azóta már néhány sajtóorgánum eltávolította az idézeteket. (BBC)