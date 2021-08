Az Aldi pénztáránál zokogva összeomló anya történetével sokkol a brit bulvár

Nagyot megy a brit oldalakon és egyre inkább a külföldi portálokon is a sztori, miszerint egy yorkshire-i nő a három gyereke előtt omlott össze a pénztáros által diktált tempó miatt.

Nicola Fuller azt mondta a Teesside Live nevű helyi lapnak, hogy hiába kérte az áruházi alkalmazottat, hogy lassítson, ezért a nagybevásárlás tartalma először a pultot lepte el, majd megállíthatatlanul szóródott szét a lábainál. „Elkezdtem remegni és zokogni. Ott térdeltem a földön, próbáltam összeszedni a lehullott ételt, miközben a gyerekeimre is próbáltam figyelni.” A pénztáros még szemrehányást is tett neki, hogy túl lassú. A nő, aki 10 éve vásárol a boltban, most már fél visszamenni.

A dramatikus történetre reagálva az Aldi közleményt adott ki, illetve személyesen bocsánatot kért vásárlójától. Hangsúlyozták, hogy a pénztárosok tudatában vannak, hogy kérésre lassítaniuk kell, illetve figyelniük kell a vásárlók tempóját.

De ez a hétköznapi nemtörténet azért mehetett mégis ilyen nagyot, mert valóban sokakat frusztrál, hogy nem tudják tartani a tempót a kódleolvasóval. Különféle praktikák is keringenek, hogyan lehet kicselezni a rendszert: valakik távol teszik egymástól a termékeket a futószalagon, míg egy haverom az egy zacskóba tett különböző péksüteményekre esküszik. (via The Sun)