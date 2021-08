A tálibok bejelentették, hogy vége a háborúnak, a kabuli reptéren kaotikus a helyzet, mindenki menekül

A háborúnak vége Afganisztánban, az uralom típusa és a rendszer formája hamarosan tisztázódik – ezt Mohammed Naim, a tálibok politikai irodájának szóvivője nyilatkozta vasárnap az al-Dzsazírának, hozzátéve, hogy szervezete gondoskodik az állampolgárok és a diplomáciai képviseletek biztonságáról, illetve hogy békét akarnak.

„Készek vagyunk párbeszédet folytatni minden afgánnal, és garantálni fogjuk számukra a szükséges védelmet. (...) Elértük, amire vágytunk, vagyis országunk szabadságát és népünk függetlenségét. Nem engedjük, bárki is arra használja a földjeinket, hogy bárkit célba vegyen, és nem akarunk ártani másoknak” – mondta Naim, aki szerint szervezete nem fog beavatkozni mások ügyeibe, és cserébe nem engedi, hogy beavatkozzanak az ő ügyeikbe.

A tálib fegyveresek vasárnap vonultak be az afgán fővárosba, Kabulba, közben Asraf Gáni elnök elhagyta az országot, a tálibok pedig elfoglalták az elnöki palotát és a főváros valamennyi területét ellenőrzésük alá vonták.

Afgán családok menekülnek az elfoglalt Kabulból Fotó: HAROON SABAWOON/Anadolu Agency via AFP

Ezek után levonták az amerikai zászlót az Egyesült Államok kabuli nagykövetségéről, az alkalmazottak a washingtoni külügyminisztérium közleménye szerint a Hamid Karzai repülőtéren egy táborban várják a kimenekítést. A NATO mintegy 6000 katonát küldött, hogy segítsenek az evakuálásban. A jelentések szerint ők őrzik a repülőtért környékét is, miközben Kabul más városrészeiből lövésekről és összecsapásokról érkeznek hírek.

A Stars and Stripes, amerikai katonai lap információi szerint a kabuli amerikai nagykövetségről távozó diplomatáknak nemcsak a titkos iratokat, hanem az amerikai zászlókat is meg kellett semmisíteniük, hogy azokat ne lehessen propagandacélokra használni. A lap úgy tudja, a nagykövetség néhány alkalmazottját nem figyelmeztették előre az evakuálásról, emiatt a képviseleten hagyták néhány holmijukat.

A legtöbb nagyobb légitársaság, például a United Airlines, a British Airways és a Virgin Atlantic is közölte, átirányították járataikat és leállították az afgán légtér használatát, emiatt sok járat most Pakisztán és Irán fölött repül. Az Emirates pedig további értesítésig teljesen felfüggesztette a Kabulba közlekedő járatait. A kabuli kereskedelmi járatok is érintettek.

A kabuli reptér Fotó: HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH/dpa Picture-Alliance via AFP

A kabuli reptéren kaotikus a helyzet, hiányos a személyzet a becsekkolásnál és a biztonsági ellenőrzésnél is. A külföldi országok elsősorban a saját diplomatáikat és állampolgáraikat próbálják kimenekíteni az országból, de az Egyesült Államok közölte, felgyorsítják a nekik dolgozó afgánok – például fordítók – kimenekítését is.

Eközben több mint 60 ország (köztük az Egyesült Államok, Ausztrália, az Egyesült Királyság, Franciaország, Japán, Kanada, Katar, a Koreai Köztársaság, Németország, és Olaszország) közös nyilatkozatot adott ki, amelyben azt írják, a repülőtereknek és a határátkelőknek nyitva kell maradniuk, engedélyezni kell az afgánoknak és más nemzetek állampolgárainak a távozását: „Az afgán nép megérdemli, hogy biztonságban és méltóságban éljen. Mi a nemzetközi közösségben készen állunk arra, hogy segítsük őket.” (MTI/BBC/Guardian)