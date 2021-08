Horváth Csabáék feljelentették Hadházyt, aki szerint Zuglóban áron alul játszanának ki egy ingatlant Tiborcz üzlettársának

„Bocsánatkérés helyett, kevélykedés és újabb hazugság volt Hadházy Ákos egykori fideszes képviselő válasza, ezért Zugló Önkormányzata megtette a feljelentést jó hírnév megsértéséért, rágalmazásért” – közölte a zuglói önkormányzat, miután a Momentum és az MKKP kiállt Hadházy mellett, akit Horváth Csaba perrel fenyegetett.

A zuglói önkormányzat azt írja:

„A Fideszre jellemző módon ne bújjon mentelmi joga mögé Hadházy Ákos! Ha olyan bátor és biztos magában, kérje mentelmi jogának felfüggesztését és ne akadályozza az eljárást!”

Azt írják: „Szerettük volna békésen rendezni az ügyet, Hadházy Ákos azonban nem áll le, tovább folytatja Zugló Önkormányzatának lejáratását azután is, hogy tényszerűen cáfoltuk valamennyi állítását.”

Szerintük Hadházy „most is óriásit csúsztat, ugyanis nem azért jelentjük fel, mert azt javasolta, hogy ne adjuk el az említett telket a korábban becsültnél alacsonyabban Tiborczéknak”.

Szerintük Hadházynak „ez a mondata is tele van csúsztatásokkal, mert azt már nem írja, hogy azért kellett új értékbecslést készíteni és alacsonyabbra vinni az árat, mert évekig még érdeklődő sem volt a korábbi áron”, és azt kérik, „arra se bujtson fel minket, hogy köztörvényes bűncselekményt kövessünk el azzal, hogy politikai alapon döntünk és nem a törvényesen meghatározott legjobb ajánlat alapján”. „Egyetlen ajánlat érkezett, melyet az Angolkert Lakópark Kft. tett, nem Tiborcz István” – írják.

Azt írják Hadházyról: „Azzal se keltsen hamis képet, hogy úgy állítja be, hogy neki köszönhető, hogy nem ment át a telekeladás a múlt heti bizottsági ülésen és a tegnapi rendkívüli testületi ülésen sem, hiszen a bizottság napirendjén nem is szerepelt, a rendkívüli ülést pedig határozatképtelenség miatt elhalasztották, tehát nem arról van szó, hogy nem ment át, hanem még csak nem is szavaztak róla.”

Szerintük ezt pontosan tudja Hadházy is, „de úgy látszik a fideszes múltja kötelezi, hogy nem kér bocsánatot, amikor hazugságokkal téveszti meg nem csak a saját, de az ellenzéki összefogás szimpatizánsait is ezzel bomlasztva az összefogást”. „Teszi mindezt olyan bátran, hogy bebújik a mentelmi joga mögé. Ezzel is megtéveszti az embereket, hogy azt mondja úgysem adhatják ki a mentelmi jogát. Az igazság ugyanis az, hogy a képviselők maguk kérhetik a mentelmi joguk felfüggesztését, hogy tisztázzák magukat” – írják.

Horváth Csabáék azt írják: „Itt a lehetőség, hogy megmutassa, hogy nem csak jól hangzó, ámde hamis frázisokkal vagdalkozik, hogy ilyen áron szerezze meg a zuglói mandátumot. Kérje mentelmi joga felfüggesztését saját maga is, akkor máris elindulhat az érdemi büntetőeljárás!”