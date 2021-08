Biden: Lehet, hogy augusztus 31-e után is maradnak még amerikai csapatok Afganisztánban

Addig maradnak amerikai csapatok Afganisztánban, amíg minden ott tartózkodó amerikai állampolgárt evakuálnak, illetve, amíg biztosítaniuk kell a kivonulást. Ezért lehet, hogy augusztus 31. után is maradnak még - mondta Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke az ABC televíziónak. Eredetileg az volt a terv, hogy az USA a hónap végére teljesen kivonja a csapatait az országból.

Az elnök először adott interjút azóta, hogy a tálibok elfoglalták Kabult. Sokan kritizálták Bident amiatt, ahogy a kivonulást véghezvitte, és a káosz miatt, amit ez okozott, de a riporter kérdésére, hogy lehetett volna-e jobban kezelni a helyzetet, Biden határozott nemmel válaszolt.

„Majd visszatekintünk erre és megvizsgáljuk (...) de az elképzelés, hogy valahogy lett volna módja annak, hogy a káosz kitörése nélkül eljöjjünk, nem tudom, hogy azt hogy lehetett volna megtenni” - mondta.

Ehhez képest hetekkel ezelőtt az elnök még azt állította, hogy nagyon valószínűtlen, hogy a tálibok mindent lerohannának és az ellenőrzésük alá vonnák az egész országot. Pedig pont ez történt, ahogy a tálibok pár napja Kabult is gond nélkül elfoglalták, rettegő afgánok, külföldiek és diplomaták tömegével igyekeznek elhagyni Afganisztánt, és ez drámai jelenetekhez vezetett a repülőtéren is.

Joe Biden a Fehér Házban 2021. augusztus 18-án. Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Az is kiderült, hogy az amerikai hírszerzés az elmúlt hetekben többször figyelmeztette az elnököt a tálib hatalomátvétel lehetőségére és arra, hogy az afgán biztonsági erők csapatai nem fogják bírni a nyomást.



Biden az ABC-nek arról is beszélt, hogy a tálibok együttműködnek ugyan az evakuálásban, de csak bizonyos mértékig: „Kooperálnak, kiengedik az amerikai állampolgárokat, a személyi állományt, a nagykövetségeket, de egy kicsit több nehézségünk adódott azzal, hogy azokat az afgánokat is kihozhassuk, akik ott segítettek nekünk” - ismerte be.

Amikor a riporter felhozta a kétségbeesetten gépekbe kapaszkodó és azokról lezuhanó menekülők képeit, Biden félbeszakította, és annyit mondott: „Az négy napja volt, öt napja!” Majd elmondta, hogy amikor látta a fotókat, arra gondolt, vissza kell szerezniük a kontrollt, gyorsabban kell végrehajtaniuk, és szerinte ez sikerült is. (Guardian)