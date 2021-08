A saját támogatói fújolták Trumpot, amikor az covid-oltás beadására buzdított

Elcsendesedett a tömeg, majd többen fújolni kezdtek Donald Trump kampányrendezvényén az Alabama államban lévő Cullman városban, miután az USA korábbi elnöke arra biztatta támogatóit, hogy oltassák be magukat koronavírus ellen.

„Teljes mértékben hiszek a szabadságjogaitokban. Tényleg. Szabadok vagytok, azt tesztek, amit csak akartok. De azt javaslom, adassátok be az oltást. Én megtettem, működik, adassátok be” - mondta Trump.

A tömeg fújolására Trump hozzátette: „Rendben van. Jól van. Megvannak a szabadságjogaitok. De én történetesen beadattam az oltást. Ha nem működik, te lesztek az elsők, akik megtudjátok. Oké.”

Alabama állam jelentős részében egyébként megállíthatatlanul terjed a koronavírus delta variánsa, és Cullman város is éppen küzd a kórházi ellátásra szorulók elhelyezésével és ápolásával. Helyi elemzők szerint ennek elsősorban az az oka, hogy a környéken kifejezetten sokan nem hisznek az oltásban, és nem adatják be a vakcinát. A helyzet annyira rossz, hogy a város hatóságai azon aggódtak, Trump kampányrendezvénye is szuperterjesztő eseménnyé válik. (Guardian)