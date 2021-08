A hivatalos magyar koronavírus-oldalon nagyon visszaesett a második oltások száma, az európai központnál ennek viszont egyelőre nincs semmi nyoma

Nem újdonság, elég sokat írtunk róla mi is, hogy a nyárra mennyire belassult a magyar oltási program. Az viszont új fejlemény, hogy sokan nem veszik fel a második oltást. Legalábbis ez olvasható ki abból, ha valaki összerendezni a kormányzati koronavirus.gov.hu oldalon megjelentetett minimális információkat. Ennek a visszaesésnek ugyanakkor semmi nyoma nincs az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak (ECDC) megküldött magyar adatokban.

Itt van az első és a második oltások hétnapos mozgóátlaga a koronavirus.gov.hu- adatai alapján. (Azért jobb ezt nézni, mert kisimítja a hétfői kiugrásokat. A magyar állam ugyanis június közepe óta nem szolgáltat adatokat a járványról a hétvégén, csak hétfőn ad egy összesítést a péntek-vasárnapi időszakról.)

A második oltások száma ahelyett, hogy 3-4 hetes késéssel követte volna az első oltások csökkenésének ütemét, még jobban bezuhant. Ami arra utal, hogy sokan az első után már nem vették fel a második oltást, így mérsékelten védettek a vírus, különösen annak delta variációja ellen.

Ez fontos fejlemény lenne a 4. hullám előtt, amiben a delta miatt még a két adaggal oltottak közül is többen megfertőződhetnek, igaz, jó eséllyel enyhébb tüneteik lesznek.

Arról, hogy visszaesett a második oltások száma, a kormány most nem kommunikált semmit. Korábban jelezték, hogy tervezik a védettségi igazolvány visszavonását azoknál, akik nem veszik fel a második oltást. Aztán kidobták ezt az ötletet, arra hivatkozva, hogy az időközben meghozott lazításoknak köszönhetően a védettségi igazolvány már amúgy is alig jelent valódi előnyt.

Hogy tényleg tömegessé vált-e a második oltások elhagyása, annak eldöntésében segítene, ha a koronavirus.gov.hu-n lennének részletesebb adatok. Nem csak annyi, hogy naponta befrissítik a december óta első és második oltást kapott számát. Azt sem tüntetik fel, mennyivel nőtt ez az adat az előző naphoz képest, az összlétszámból kell azt kivonogatni, elővéve az előző napi jelentést.

Minden, amit elárul a napi jelentésében a kormány az oltások állásáról

Hogy mennyien utasítják vissza a második oltást, annak kiderítésében segíthet egy másik adatsor. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) számos adatot megoszt ugyanis a tagországokról, olyanokat is, amiket a magyar hatóságok oda lejelentenek, itthon viszont nem publikálnak. Ilyen adat az is, hogy melyik vakcinatípusból mennyit adtak be hetente első és második oltásként.



Innentől pedig már nem nehéz kiszámolni, hogy az elmúlt hetekben hány második oltás maradt el.

Vakcinatípusonként változik, hogy az elsőt mennyi idő után követi a második oltás.

A messze legtöbbet használt Pfizernél 21 nap (június 18-a óta a korábbi 35 nap helyett)

Szintén három hét a Szputnyiknál

A Modernánál és a Sinopharmnál 28 nap

Az Astránál 4-12 hét között bármi lehet

A koronavirus.gov.hu-n elrejtett és magánszorgalommal összeilleszthető adatok szerint augusztus 11-én, egy szerdai napon kezdett el bezuhanni a második oltások száma. Az előtte lévő napon a koronavirus.gov.hu napi jelentései alapján még 3 489-en kapták meg a második oltást, aznap már csak 341-en.

Volt már olyan, nem is egyszer, hogy hibázott a számokkal a kormányzati járványhonlap. De másnap (augusztus 12.) megint csak a korábbi töredékével, 282 fővel nőtt a második oltattak száma. A következő hétfőn (augusztus 16.), amikor az összesített hétvégi adatokat publikálták, tovább folytatódott a meredek zuhanás: péntektől vasárnapig összesen 1 971-en kaptak második oltást. Egy héttel korábban még 11 169-en.

Ekkora visszaesést messze nem indokol, hogy korábban csökkent az első oltások száma is, mert ott nem volt ilyen hirtelen szakadék, messze több második oltást kellett volna beadni.

A 32. hét

A magyar hivatalos adatok szerint a 32. héten mindössze 8 806-an kaptak második oltást. Az ECDC részletes, vakcinákra lebontott adatai szerint viszont 21 426-an a felnőttek közül.

Számoljunk vissza. A legtöbbet használt itthoni oltóanyag a Pfizer. Akik a 32. héten jöttek volna második oltásért, azokat elvileg három héttel korábban oltották ezzel a vakcinával.

Az ECDC adatai szerint a 29. héten 11 268-an kaptak Pfizert. De szintén az európai járványközpont adatai szerint a 32. héten ők el is mentek a második oltásért, sőt: 12 708-an kaptak második Pfizert azon a héten. (Lehetnek csúszások a nyaralások miatt).

Ez a 12 708 második pfizeres már önmagában nagyobb szám, mint amit arra a hétre jelentett a magyar koronavirus.gov.hu összes második oltásnak (8 806).

És nem csak pfizereseket oltottak. Ehhez jönnek még a 28 napos modernások és sinopharmosok. Megint csak visszaszámolva: a 28. héten 1 326 ember kapta meg az első kínai és 778 az első Moderna-oltását. Négy héttel később úgy tűnik, hogy ők is felvették a második oltásukat: 1 505 Sinopharmot és 873 Modernát adtak be másodikként a 32. héten. Vagyis többet, mint amennyi a naptár szerint kijött volna.

Volt még három héttel korábban 554 szputnyikos első oltott, a 32. héten 597 ember kapta meg a második orosz oltását.

Összegezve: velük és a pfizeresekkel együtt az ECDC adatai szerint 15 683-an kapták meg a második oltásukat a 32. héten.

Volt 4 090 ember, akit Janssennel oltottak. Ebből elég egy adag. Hogy őket itthon hogyan számolják bele a statisztikába, az nem teljesen világos, a logikus az lenne, ha az első és a második oltottak közé is beírnák. Ezt teszi az ECDC is.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) részletes és a koronavirus.gov.hu kevésbé részletes, és egymástól teljesen eltérő adatai. Az oltások típusát és darabszámát az ECDC osztotta meg a felnőtt lakosságról, a magyar adat az alsó, összesített szám a 12 év felettieket is beleszámítva.

Ami torzíthatja az ECDC-s adatokat, az az lenne, ha a harmadik oltásokat valamiért a másodikhoz számolnák. Ennek nincs nyoma, és jobban meg is tolná a számokat. (58 ezren kaptak 3. oltást a 32. héten itthon).



És szintén különbség a két adat között, hogy az ECDC a felnőtt lakosságnak beadott oltásokat szedte táblázatba, a koronavirus.gov.hu-n viszont lejjebb van a korhatár: a 12 évnél idősebb oltottakat számolják. Emiatt viszont éppen az lenne indokolt, ha magasabb lenne a magyar adatokban a második beoltottak száma, mint az európai központ adataiban. De még csak ez sincs.

Lehet, hogy teljesen el van csúszva időben a két adatsor, valamelyik biztosan nem stimmel.

És megint

Ugyanez a nagy különbség látható a 33. heti adatoknál is. Ez a hosszú hétvégés augusztus 16-22-i hét. Még kevesebb második oltást jelentett a magyar koronaoldal naponta, mint az előző héten: összesítve mindössze 2 353-at. Az ECDC-nél viszont 15 570 második oltás szerepel.

Itt ugyan kevesebb a második Pfizert is beadatók száma, mint amennyien három héttel korábban megkapták az elsőt (12 012 vs. 10 153), de közbeszólhatott a hosszú hétvége is. A kínait 4 héttel korábban 1 225-en kapták meg, a másodikat alig kevesebben, 1 216-an. A Modernánál 346 első oltottra 4 héttel később 404 második oltott jutott. A Szputnyiknál látszik egy kis bicsaklás, ami korábban nem, de itt is lehet, hogy a hosszú hétvége miatt nem vették fel az esedékes harmadik oltást (546 vs. 472).

A múlt hétről még nincsenek ECDC-adatok. A magyar koronavírus-oldal napi jelentései alapján a múlt héten az előző hetinél valamivel több, de így is csak 4 242 második oltást adtak be.

Küldtünk kérdéseket a Koronavírus Sajtóközpontnak, hogy mi lehet a második oltásoknál a visszaesés oka, és mi magyarázza a hazai és az európai központ adatainak az eltérését. Ha választ kapunk, megírjuk.