Újra száznál több koronavírusos beteget ápolnak kórházban

Egy nap alatt 21-gyel nőtt a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma, összesen 119-en vannak. Ez a legrosszabb adat június 30-a óta, és azt is jelzi, hogy a járvány újabb felfutása nem csak a fertőzöttek számában érezteti a hatását.

110 új fertőzöttet azonosítottak, ha csak a keddi napokat nézzük, ez június eleje óta a legmagasabb szám. A teszteken belül a pozitívak aránya most már napok óta súrolja a 2 százalékot, ebben is lassú emelkedés látszik. 13-an vannak lélegeztetőgépen - ilyen múlt héten is előfordult -, és egy új áldozata van a járványnak.

Feltehetően az iskolai oltásoknak köszönhető, hogy a hétfői és a keddi jelentés szerint is több mint 14 ezren kapták meg az első vakcinaadagot, ami rég nem látott lendületet adott az oltásoknak. Remélhetőleg a negyedik hullám érkezése növelni fogja az oltási hajlandóságot, de ha így is lesz, más védekezési módoknak, így a maszkviselésnek is fontos szerepe lehet a vírus terjedésének megfékezésében.

Eddig 304 ezren kapták meg a harmadik dózist.

Címlapkép: Balogh Zoltán/MTI/MTVA