Miért és hogyan rúgták ki az alapítót Ungár Péter és Gerényi Gábor lapjától

„Nem tudom, hiszen semmiféle konkrétumot nem közöltek velem” – mondta a 444-nek Bukovics Martin, az Azonnali volt főszerkesztője szerdai kirúgásának okáról.

A kirúgás hírét magán az Azonnalin írta meg Bakó Bea, a lap másik, jelenleg anyasági szabadságát töltő alapító főszerkesztője, a cikkben megemlítve azt is, hogy Bukovics jogszerűtlennek tartja az elbocsátását és beperli a volt munkaadóját. Ezt Bukovics a 444-nek később egyébként személyesen is megerősítette.

Az Azonnalinak ezzel az egész eddigi vezetése le fog cserélődni, a 444 tudomása szerint ugyanis az impresszumban „operatív vezetőként” ma is feltűntetett Szűcs Donát már korábban felmondott és éppen szerdán volt az utolsó munkanapja a szerkesztőségben. Szűcs a 444-nek azt mondta, hogy a távozásának semmi köze a főszerkesztőcseréhez, kis gyereke van és elfáradt. Bakó hivatalosan még főszerkesztő, de jelenleg GYED-en van, Bukovicshoz hasonlóan külföldön él és bár néha publikál a lapban, a szerkesztői munkában nem vesz részt.

Az online lapot 2017-ben azután alapította három egykori mandineres, Gerényi Gábor tulajdonos, illetve Bakó Bea és Bukovics Martin, azután hogy a szellemileg Fidesz-közeli, de kritikusabb írásokat is közlő Mandinert Gerényitől megvette Tombor András NER-üzletember, aki volt Habony Árpád hitelezője is. Maga az új lap neve is onnan jött, hogy Bakó és Bukovics a Mandiner „Azonnali kérdések” című parlamenti videós rovatában dolgoztak. Az újságban 2018-ban az egyik legtehetősebb parlamenti képviselő, az LMP-s Ungár Péter, Schmidt Mária kormánybiztos fia szerzett többségi tulajdonrészt, miután sikertelenül próbált ajánlatot tenni Simicska Lajosnak a Magyar Nemzetre.

A Bukovics kirúgásáról hírt adó cikkben Bakó arra célzott, hogy a lépésnek politikai okai lehettek, mondván „meglehetősen gyanús, hogy egy előválasztási kampány alatt, egy választási kampány küszöbén rúgják ki a főszerkesztőt”.

Bukovics a 444 kérdésére egyfelől azt mondta, hogy Ungár és Gerényi részéről korábban sosem tapasztalt politikai jellegű beavatkozást, de arra a kérdésre, hogy a kirúgásában szerinte szerepet játszhatott-e a politika, azt felelte, hogy

„Nem tudom, de illúzióim sincsenek.”

Amikor Ungártól megkérdeztem, hogy a most folyó előválasztási- illetve a pár hónap múlva kezdődő választási kampánynak volt-e köze a dologhoz, azt mondta, hogy az előválasztás közben úgy hiányzott ez neki, mint üveges tótnak a hanyattesés.

De akkor miért váltották le az egyik alapítót? A hivatalos indoklás Bakó cikke szerint „ismétlődő vezetői kommunikációs problémákról, valamint hatáskörtúllépésről” szólt. Ez kissé megfoghatatlannak hangzott de a két tulajdonos nem igazán volt hajlandó beszélni többet erről, bár mindketten céloztak arra, hogy Bukovics vezetői stílusával lehetett problémájuk. Gerényi például megemlítette, hogy igen nagy volt a fluktuáció a szerkesztőségben, négy év alatt emlékei szerint vagy „három komplett sorcsere” volt, Ungár pedig úgy fogalmazott, hogy „folyamatosan mondtak fel” a munkatársak.

Arra a kérdésre, hogy szerinte lehetett-e ő maga a fluktuáció oka, Bukovics ezt felelte:

„Tegnap este több újságírónk és külsős szerzőnk is felhívott, hogy megköszönje, hogy Beával együtt újságírót faragtunk belőlük, és sokat tanultak abból, ahogyan és amilyen alapossággal a cikkeiket szerkesztettük."

Amikor megkérdeztem Ungártól, hogy szerinte mi lehet az oka annak, hogy hat nappal a szerdai események előtt egyik kollégám „Az a hír járja, hogy Ungár ki fogja rúgni az Azonnali vezetését és kicsit szorosabbra fogja az irányítást” felütéssel indított threadet a 444 belső levlistáján, nem tagadta, hogy egy ideje már „szó volt vezetőcseréről”. A „szorosabb irányításról” azt mondta, hogy volt olyan szándéka, hogy összehangolja a további vidéki lapjai és az Azonnali működését, például hogy egy fontos fővárosi hírt ne írjanak meg külön-külön mindannyian.

Felmerült bennem, hogy a drasztikus lépés egyik magyarázata nem az Azonnali közismert oltás- és lezáráskritikus kiállása volt-e. (A témában megjelent publicisztikákon túl a lap annyira aktivista irányba ment el, hogy a jogász Bakó idén májusban azt írta, hogy az Alkotmánybírósághoz és a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul az oltatlanok diszkriminációja miatt.)

Ungár Péter lapunknak azt nyilatkozta, hogy bár személy szerint ő „rendkívül nem értett egyet” ezzel a vonallal, a személyi döntésben a téma nem játszott szerepet. Bukovics szerint az általa főszerkesztett lap egyébként nem volt oltásszkeptikus:

„(...) kifejezetten büszke vagyok arra, hogy a járvány kapcsán gyakorlatilag a magyar sajtóban egyedüliként - szerénytelenül mondhatom azt, hogy a Neue Zürcher Zeitung ihletésére és mintájára - egybites hisztériakeltés helyett ún. újságírást folytattunk, teret adtunk pro és kontra véleményeknek, és az első komolyabb vita is nálunk zajlott az oltásokról, már idén januártól kezdve” – magyarázta.

És milyen lapot szeretne csinálni az Azonnaliból a két tulajdonosa? Mindketten azt mondták, hogy ez jelentős részben függ attól, hogy ki lesz új főszerkesztő. (Az Ungár médiaportfoliójának dolgozó volt azonnalis Pintér Bencét csak átmeneti vezetőnek nevezték ki.)

Ungár arról beszélt, hogy az eddig Azonnaliból mindenképp meg szeretné őrizni a az erős regionális külpolitikai vonalat. Gerényi az „ideológiai el nem köteleződést” említette, illetve azt, hogy egészen különböző felfogású publicisztikáknak is teret adtak. Valamint azt, ahogyan a lap a magyar vidékkel, illetve a régiónkkal foglalkozott.

Bukovics egyelőre nem lapot csinál, hanem Gemist néven egy „közép-európai ügyekkel (tehát magyarországiakkal is) foglalkozó" fizetős hírlevelet a Substacken.