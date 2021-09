New Yorkban rendkívüli állapotot hirdettek a vihar okozta áradások miatt

Bill de Blasio New York-i polgármester úgy fogalmazott, soha nem látott vihar tombol New Yorkban, ahol a „brutális áradások” miatt „veszélyes körülmények” vannak az utakon. New Yorkot azután lepte el a víz, hogy elérte a várost a hurrikánból trópusi viharrá szelídült Ida. Az utakat és az épületeket elárasztotta a víz, ami betört a metróállomásokra is.

Fotó: DAVID DEE DELGADO/Getty Images via AFP

New York mellett New Jersey államban is rendkívüli állapotot hirdettek, ott a viharnak már legalább egy halálos áldozata van: a polgármester szerint egy ember megfulladt, Mullica Hillben pedig egy tornádó legalább kilenc házat elpusztított. Kearnyben egy posta teteje omlott össze, a hatóságok szerint az épületben emberek is voltak. A mentőcsapatok már a helyszínen vannak, de egyelőre nem tudni, hány sérült van.

Fotó: DAVID DEE DELGADO/Getty Images via AFP

Az országos meteorológiai szolgálat közleménye szerint a New York-i Central Parkban egy óra alatt 8 cm eső esett. A hatóságok felszólították az embereket, hogy ne menjenek ki az utcára, a metrójáratokat és a vonatokat is leállították.

Az Ida vasárnap még négyes erősségű hurrikánként érte el Louisianát, ahol egymillióan maradtak áram nélkül. (BBC)