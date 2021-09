Több kollégiumba is csak védettségi igazolvánnyal lehet beköltözni

Csak a védettségi igazolvány bemutatása után lehet beköltözni több egyetemi kollégiumba, így azok a hallgatók, akik nem oltatták be magukat koronavírus ellen, nem kaptak férőhelyet, írja az Eduline. A felsőoktatási intézményeknek az innovációs minisztérium is azt javasolja, „lehetőség szerint” csak beoltott hallgatók használják a kollégiumokat, de a szabályokról az egyetemek, főiskolák maguk döntenek.

Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

Néhány egyetemen már korábban döntöttek arról, hogy csak azok kaphatnak szobát/ágyat, akiket oltottak, és van védettségi igazolványuk. Így döntött a Semmelweis Egyetem is, aminek több kollégiuma van Budapesten, de az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kollégiumaiba is csak azok a hallgatók költözhetnek be, akiket beoltottak, és ugyanez a szabály vonatkozik a külföldi hallgatókra is.

Az Óbudai Egyetem kollégiumaiban „ajánlott”, de nem kérnek védettségi igazolványt, viszont azok, akik a beköltözés előtt legalább három hónapig külföldön tartózkodtak, csak akkor foglalhatják el a szobájukat, ha van öt napnál nem régebbi, negatív PCR-tesztjük, és emellett vállalják, hogy harminc napon belül beoltatják magukat.

Az ELTE kollégiumaiba azok is beköltözhetnek, akik nem oltatták be magukat, viszont a kollégistákon kívül csak olyanok léphetnek be az épületekbe, akik igazolják a védettségüket. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gödöllői kollégiumába sem feltétel a védettségi igazolvány, ahogy a győri Széchenyi István Egyetem kollégiumaiba is beköltözhetnek azok a hallgatók, akik nem oltatták be magukat.

Bár az ELTE védettségi igazolvány nélkül is engedi beköltözni hallgatóit a kollégiumokba, most kiadott járványügyi tájékoztatója szerint a közösségi terekben (tantermekben, ügyfélfogadási helyiségekben, folyosókon) az orrot és szájat eltakaró maszk használata mindenkinek kötelező, emellett pedig a tanév elején felmérik az átoltottsági szintet anonim kérdőív segítségével, majd ezt hetente újra megteszik az aktuális adatok felméréséhez.