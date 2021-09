Milliókat érő emojikollekcióval száll be az első magyar művész az NFT-piacra

Szeptemberben piacra kerül az Emograms, az első magyar gyártású nem helyettesíthető token (NFT) kollekció. Kiss Miklós, nemzetközileg elismert digitális művész betűkből alkotott emojikollekciójának darabjait egymillió forint értékű kritovalutáért (Ethereumért) árulják majd.

Az nem helyettesíthető token (NFT) nagyon leegyszerűsítve lehetővé teszi „eredeti” digitális tartalmak birtoklását. Vagyis: az NFT tulajdonképpen azt igazolja, hogy az alkotás (vagy bármilyen digitális adat) eredeti, nem másolat. Az NFT tehát egyfajta másolásvédelem is, mert még egyszer ugyanazt a kódot nem lehet előállítani. Az NFT ugyanazon a blokklánc (block chain) technológián alapszik, mint a kriptovaluták. A vásárló közvetlenül az alkotónak fizet, természetesen kriptovalutával, az Emograms esetén Ethereummal. A megvásárolt műkincshez automatikus hitelesítési igazolványt társít a blokklánc, így a tranzakció nyoma örökre a kódban marad, jelezve, hogy a digitális alkotást mikor mennyiért és kinek értékesítették.

Az NFT nagyot futott az elmúlt évben. A blokkláncon tárolt képek és animációk új fejezetet nyitottak a képzőművészet vagy legalábbis a műkereskedelem történelmében. Kialakult egy platform, ami átírja az aukciók eddigi szabályait, ahol az alkotások egyediségét nem a gyűjtők, hanem a blokkláncba kódolt okosszerződések hitelesítik. Az itt árult dolgok értéke nem a vizuális élmény, hanem a tartalom meghamisíthatatlansága. Mint a Mona Lisa. Nem csak azért ér ennyit mert szép, hanem mert eredeti.

Elképzelhetetlennek tűnhet, de a digitális műalkotásoknak Mona Lisa-szintű ára is van. A világháló forráskódját 5,4 millió dollárért árverezték el animációs NFT-ként júniusban, a CryptoPunk pixelekből álló darabjait pedig 11 millió dollárért árulják. A legdrágább NFT, Mike “Beeple” Winkelmann munkája, több mint 20 milliárd forint értéken kelt el, háromszor annyiért, mint a legdrágábban eladott Banksy-festmény.

Kínai férfi a CryptoPunk-kollekció darabjaival Fotó: NICOLAS ASFOURI/AFP

Kettősponttól a milliókig

Bár külföldön óriásit futott az Emograms, itthon más projektekből lehet ismerős Kiss Miklós neve. Ő tervezte a Design Terminál, a Juiceline, a Pléz, de még az Orbán Ráhel barátnője által vezetett Magyar Divat & Design Ügynökség arculatát is. Ő felelt Kaposvár városimázsáért és a Millennium Házának belsőépítészeti tervéért. Aztán jöttek az emojik.

Az egész projekt 2015-ben kezdődött, amikor az évtizedes hagyományt megtörve, az oxfordi szótár egy szó helyett a sírva nevetős emojit (😂) választott az év szavának.

„Milyen furcsa, hogy évezredekkel korábban piktogramokkal kommunikáltunk, abból lettek az írásjelek és a betűk, és most pedig szavak, azaz betűsorok jelentését sűrítjük vissza kis képalapú szimbólumokba. Ebből jött az emogram, amiben az ábrázolt arckifejezést a saját hangsorának betűiből raktam ki” – mondta Kiss Miklós.



Fotó: photoszekely.hu/Kiss Miklós

2015-ben, a belvárosban mutatták be az első installációt. Itt az emogrammokat sárga kislabdákra nyomtatva egy akváriumban állították ki. A kollekció végső verzióját is a sárga dominálja, mert Kiss szerint „ez a nap és a boldogság jele, és a kezdetektől fogva ezt használták a történelem során az arckifejezések, fejek színezésére”.

Az installáció, itthoni bemutatása után bejárta egész Dél-Koreát. Kiss több helyszínen első magyar kiállítóként szerepelt, volt ahol hónapok alatt tizenhatezer látogatója volt. Az Emograms látható volt a hongkongi Time Square-en, a pekingi Times Art múzeumban és Hofejben is.

Miért csak ennyi az annyi?

Logikusnak tűnik feltenni azt a kérdés, hogy miért 1 Etheremuért (kb. 1,2 millió forint) árulják Kiss Miklós világhírű emogrammjait.

Habár az NFT-piacon sokkal többet is lehet kaszálni egy-egy alkotással, a fejlesztők a magas aukciós ár helyett az Ethereum blokkláncban rejtették el a csalit. Jogdíjat programoztak az alkotások okosszerződésébe, amivel minden vételkor az eladott ár 7,5 százaléka visszaforog hozzájuk.

Viszont ez csak az Emograms csapat által fejlesztett, első magyar piactéren működik. Más gyűjtőoldalak is alkalmaznak jogdíjakat, viszont amint egy termék elhagyja az adott piacot, a díj eltűnik, mert egyelőre nincs az iparág által közösen bevezetett standard, és minden marketplace oldal saját jogdíjmechanizmust fejlesztett. Mivel ezek nem kompatibilisek egymással, egy másik platformon a jutalék nem kikényszeríthető. Az emogrammok esetében ez más. Az alkotásokat 1 évig nem lehet az nft.emograms.com-on kívül árusítani. A következő szezonban viszont már felkerül a többi marketplace-re is, amint azon bevezetik a közös ethereumos standardet.

(A cikket Lénárd Lili írta.)