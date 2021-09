Kidobták a Melós Pride programjából Hammer Ferenc zenekarát

A Magyar Szolidaritás Mozgalom szeptember 11-re szervezi a II. Munkásbüszkeség Napját. A fő attrakció a Kádár János terv nevű, a Szanyi Tibor-féle ISZOMM-mal közös politikai program bemutatója.

Az eseményt Szanyi melós pride-nak nevezte. Meghívták rá a Lopunkot is, Hammer Ferenc, az ELTE média tanszéke korábbi tanszékvezetőjének zenekarát is. Hammert, ha minden igaz, megkérték, hogy vezesse fel az eseményt egy amolyan promóvideóval. Vette is a fáradságot, hogy elmondja néhány gondolatát Kádár és a munkások viszonyáról. Innen átadnám a szót neki:

Ezután – bár a plakáton még ott szerepel a Lopunk – a szervezők törölték a zenekart a programból. A Kádár János tervről amúgy az ATV-ben már augusztus végén beszélt Szanyi Tibor. Akinek a tömeggyilkosságok ellenére van kedve egy kis Kádár-nosztalgiához, itt megtekintheti: