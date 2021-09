Százak mentek utcára Kabulban, a tálibok a levegőbe lőttek

Figyelmeztető lövéseket adtak le a tálibok Kabulban, miután több száz tüntető vonult utcára az éppen berendezkedő új hatalom ellen. Az emberek igyekeztek biztonságba húzódni a fegyverropogás elől, egy bank több tucatnyi nőt engedett be föld alatti pincéjébe, írja a BBC egy résztvevő elmondása alapján.

Fotó: HOSHANG HASHIMI/AFP

A tálibok nem engedték az újságíróknak, hogy filmezzék a tüntetést, az afganisztáni Tolo hírügynökség operatőrét le is tartóztatták, és közel három órára bevitték. A tálibok viszont - egy volt kormányzati tisztviselő szerint - fotókat készítettek a tüntetőkről, valószínűleg azért, hogy később beazonosíthassák őket.

Múlt héten két kisebb tüntetés is volt, azokon kizárólag nők vettek részt, most férfiak is csatlakoztak hozzájuk. Sokan Pandzssír tartomány ellenállóit ünnepelték: ők védik az ország utolsó szegletét, ahol még folynak a harcok, bár a tálibok már elfoglalták a tartomány kormányzói hivatalát. „Szólásszabadságot, demokráciát követelünk... Nem félek a haláltól” - idéznek egy fiatal nőt a tömegből.

Fotó: SAYED KHODAIBERDI SADAT/Anadolu Agency via AFP

A BBC tudósítója szerint főleg Pakisztán-ellenes skandálásokat lehetett hallani, hiszen a gyanú szerint a tálibok onnan kapnak támogatást. A tüntetők pakisztáni beavatkozásként élik meg a hatalomátvételt, amiben az is megerősítette őket, hogy nemrég Kabulba látogatott a pakisztáni titkosszolgálat vezetője.