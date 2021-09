Gyakorlaton halt meg a katasztrófavédelemért felelős orosz miniszter

Gyakorlaton életét vesztette Jevgenyij Zinyicsev, az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának vezetője. A beszámolók szerint az 55 éves Zinyicsev az Északi-sarkvidék közelében, Norilszkban egy katonai gyakorlat látogatásakor halt meg, írja a Moscow Times.

Fotó: ALEXEY NIKOLSKY/AFP

A RIA Novosztyi hírügynökség szerint Zinyicsev életmentés közben halt meg szerdán. Az RT egyik munkatársa arról számolt be, hogy egy operatőr csúszott meg és esett be a vízbe, Zinyicsev pedig őt próbálta kimenteni, de a vízbe vetve magát egy kőnek ütközött. Egyes beszámolók szerint az operatőr is életét vesztette. A hírek szerint a helyszínen a katasztrófavédelem végzett gyakorlatot, és erről készítettek felvételeket.

Zinyicsev a nyolcvanas években a KGB-ben kezdte pályafutását, majd a rendszerváltás után az FSZB tagja maradt. 2015-2016 között tagja volt a Putyin személyes biztonságáért felelős csapatnak is.