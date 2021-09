Tüntetés és árfolyamesés kísérte, ahogy a bitcoin hivatalos fizetőeszköz lett Salvadorban

Dühös tüntetések, technológiai fennakadások és az árfolyam beesése kísérte az első napot, amikor Salvador hivatalosan is fizetőeszközzé tette a bitcoint.

A bitcoin hivatalos elismerésével kapcsolatban hónapok óta komoly viták zajlanak: vannak elemzők, akik csak PR-mutatványnak tartják az egészet, és sokan emlékeztettek arra is, hogy a salvadori gazdaság egyszerűen nem áll készen infrastrukturálisan sem arra, hogy mindenhol elfogadhassák a bitcoint. Korábban a Világbank is jelezte, hogy nem ért egyet az ötlettel, mert szabályzói és környezetvédelmi fenntartásai is vannak.

Az biztos, hogy kedden, ami az első nap volt, amikor az amerikai dollár mellett már a bitcoin is hivatalos fizetőeszköz volt az országban, a digitális eszköznek rossz napja volt: egy hónapja nem tapasztalt mélypontra zuhant az árfolyam, 52 ezer dollárról egy ponton 43 ezer dollárig süllyedt. A BBC cikke szerint salvadori ellenzéki politikusok úgy számoltak, hogy ez az árfolyam-ingadozás máris 3 millió dolláros kárt okozott a kontinens egyik legszegényebb országában.

A bitcoin bevezetésének ötletével Nayib Bukele államfő állt elő, az ország gazdaságának felpörgetése érdekében. Az elnök azt remélte, hogy a kriptopénz bevezetésével könnyebben tudnak majd a külföldön, elsősorban az Egyesült Államokban élő salvadoriak pénzt küldeni az otthoni rokonaiknak.

El Salvador gazdaságában ugyanis kiemelten fontos szerepet játszanak a kivándoroltak hazautalásai, Ezek a küldemények évi 4 milliárd dollárt, az ország GDP-jének 20 százalékát teszik ki. Az elnök számításai szerint az ország rengeteg pénzt spórolhat a tranzakciós költségek kihagyásával.

Bukele emellett azt is reméli, hogy a bitcoin hivatalos elfogadása az országba terelné a világ 680 milliárd dollárt érő bitcoin-vagyonának egy részét. Mint a Twitteren írta, ha ennek a tőkének csak egy százalékát befektetnék El Salvadorban, az 25 százalékkal növelné a salvadori GDP-t.

A keddi bevezetést technikai problémák is kísérték: egyelőre sem az Apple, sem a Huawei nem hagyta jóvá a kormányzat által támogatott digitális tárcát, és a szerverek is nehezen bírták a sok regisztráció jelentette terhelést. A nap folyamán aztán az állami tárcát egyre több cég, például a Starbucks és a McDonald's is elkezdte elfogadni.

Az alkalmazás népszerűségét növelhette, hogy a kormány minden regisztrálónak 30 dollárnyi egyenleget írt jóvá. A bitcoin bevezetését kifogásoló ellenzéki politikusok kedden is hangsúlyozták, hogy az ország lakosságának nagy része semmit sem tud a kriptovalutákról, de annyit tudnak, hogy ez egy nagyon változékony piac. Ez kedden ki is derült. Az egyik ellenzéki politikus, Johnny Wright Sol arról beszélt a BBC-nek, hogy ők egyáltalán nem technológiaellenesek, nem a bitcoinnal van bajuk, de a bevezetését öt óra alatt, érdemi vita nélkül fogadta el a parlament, és ennek következtében elvileg hamarosan minden üzletnek muszáj lesz elfogadnia a digitális eszközt, ennek pedig komoly költségei és kockázatai vannak.

Fotó: ALEX PENA/Anadolu Agency via AFP

Kedden tüntettek is a bitcoin bevezetése ellen: több mint ezren gyűltek össze a fővárosban, hogy tiltakozzanak a kormány lépése miatt.