A túl sok szabadidőtől akár még romolhat is a közérzet

A neves amerikai Pennsylvaniai Egyetem kutatóinak legfrissebb tanulmánya szerint azok, akiknek túl sok a szabadidejük, rosszabbul érezhetik magukat. Vizsgálataik szerint ugyan kezdetben a szabadidő mennyiségi növekedése hozzájárul a jólléthez, idővel ez a visszájára fordulhat. "Arra jutottunk, hogy a túl sok szabadidő ronthatja a közérzetet, mert elveszik a hasznosság és a termelékenység érzése" - mondta a kutatás társszerzője, Marissa Sharif.

Vizsgálataik során, melynek eredményeit a Journal of Personality and Social Psychology szakfolyóiratban tették közzé, két nagy felmérés, összesen több mint harmincötezer résztvevő válaszait elemezték ki.

A két nagy felmérés a 2012-13-ban készült Amerikai Időtöltési felmérés, illetve a még ennél is grandiózusabb projekt, az 1992-2008 között végzett, A Változó Munkaerő Nemzeti Felmérése nevű kutatás volt. Az előbbi eredményeit elemezve arra jutottak, hogy a legjobban két óra szabadidő után érezzük magunkat, öt őra lazítás után viszont már egyre rosszabbul kezdjük érezni magunkat. Az utóbbi adatai alapján az bizonyosan állítható, hogy a szabadidő hosszabbodása egy ponton túl nem javítja a közérzetet, de ez alapján nem volt kimutatható olyan visszaesés, mint a későbbi felmérés adatai alapján - bár ennek az is oka lehet, hogy ez utóbbi felmérésben nagyon kevés válaszadónak volt öt őránál több szabadideje.

Az Amerikai Időtöltési Felmérés eredményei arra is utalnak, hogy az is számít, mivel töltjük a szabadidőt. "A magányosan, semmittevéssel töltött szabadidő negatív hatással volt, míg az aktívan, közösségben vagy produktívan töltött szabadidő nem" - írták elemzésükben a Pennsylvaniai Egyetem kutatói. (Via The Guardian)