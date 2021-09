Az amerikai legfelsőbb bíróság leállított egy texasi kivégzést

Az amerikai legfelsőbb bíróság leállíttatott egy kivégzést Texasban. Nem azért, mert elleneznék a halálos ítéletet, hanem mert úgy vélték, sérülnek az elítélt, John Henry Ramirez szabad vallásgyakorláshoz fűződő jogai.

A kaliforniai San Quentin börtön kivégzőkamrája, az egyetlen Kaliforniában. Illusztráció: AFP

Ramirez, akit egy rablógyilkosság miatt ítéltek halálra - a férfi 29 késszúrással végzett áldozatával, akitől egy és negyed dollárt (~370 forintot) zsákmányolt - útolsó kívánsága az volt, hogy haldoklása során lelkipásztora, Dana Moore hozzáérhessen.

Texasban 2019-ben, amikor egy halálra ítélt azt kérte, buddhista szerzetes legyen vele a kivégzőszobában, egyszerűen megtiltották, hogy bármely felekezet papjai jelen legyenek a kivégzőhelyiségben. Ramirez esetében ahhoz hozzájárultak, hogy Moore jelen legyen a kivégzéskor, de azt már biztonsági okokra hivatkozva nem engedélyezték, hogy hozzá is érjen az amúgy ilyenkor a szabályok szerint egy ágyhoz kötözött halálra ítélthez.

A legfelsőbb bíróság közbülső határozatával csak elnapolta a kivégzést, az ügyet októberben vagy novemberben tárgyalja majd.

Az esetről beszámoló BBC a Pew Research felmérése alapján megjegyzi, hogy az amerikai közvélemény hatvan százaléka továbbra is halálbüntetéspárti, annak ellenére is, hogy 80 százalék szerint reális a veszélye annak, hogy ártatlanokat is megöljenek így.