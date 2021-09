Visszaesett az oltások száma az iskolai kampány után

Az elmúlt napokban ismét ötezer alá csökkent azoknak a száma, akik beoltatták magukat a koronavírus elleni vakcina első adagjával. Vagyis visszatértünk az iskolai kampány előtti szintre:

Tovább nőtt az új fertőzöttek száma is, csütörtökön 345 esetről számoltak be, egy hete még 262-ről. Az elmúlt hét nap átlaga 231, egyértelmű az emelkedő tendencia. Akárcsak a kórházban ápoltak esetében, igaz, ott most mintha kissé lassult volna a növekedés. Jelenleg 215 súlyos betegről tudni, közülük 26-an vannak lélegeztetőgépen.

A teszteken belül a pozitívak aránya 2,6 százalék, ez is egyre magasabb.

Három új áldozata van a járványnak, ez megfelel az elmúlt hét átlagának. Júniusban haltak meg ennyien utoljára naponta.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA