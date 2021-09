Franciaország állampolgársággal köszöni meg a járványban végzett munkát 12 ezer embernek

Több mint 12 000 embernek adnak állampolgárságot Franciaországban. Olyanoknak, akik a járvány kezelése során kockázatos munkákat vállaltak. Felgyorsítják számukra a jelentkezés folyamatát, és leszállítják a tartózkodási engedély ötéves követelményét is két évre.

„A Covid elleni küzdelem frontvonalában olyanok dolgoztak, akik hallgattak a nemzet hívó szavára. Az a helyes, ha most a nemzet ad nekik valamit. Köszöntöm új honfitársaimat, és köszönetem fejezem ki nekik a köztársaság nevében!” - Mondta Marlène Schiappa, az állampolgárságért felelős miniszter.

„Köszönöm” - kórház Marseille-ben. Fotó: CLEMENT MAHOUDEAU/AFP

2020 szeptemberében a belügyminisztérium tette lehetővé, hogy azok, akik aktívan közreműködtek a járvány elleni küzdelemben, gyorsított eljárásban folyamodhassanak állampolgárságért. Csütörtökön Schiappa tájékoztatójából derült ki, hogy 16 381 ember adta be az igényét, és 12 012 ember esetében el is fogadták azt.



A Guardian John Spacey esetét mutatja be. A brit férfi 2016 óta él Franciaországban. Egy olyan szervezetnél dolgozik, amelyik otthonápolást biztosít nyugdíjasoknak a Creuse régióban.

„Franciaország nagyon jó volt hozzám egészen azóta, hogy leszálltam az Eurostarról 2016-ban. Lett egy saját otthonom, egy csodás kapcsolatom, egy húsz éves Peugeot 106-osom, egy 40 éves robogóm, egy állásom, ami a világon a legjobb, és fényes jövőm is” - mondta a lapnak bizakodva.

„Hamarosan szavazhatok is, és visszakapom a mozgás szabadságát az unión belül, így újra európainak érezhetem magam” - tette hozzá.

Spacey ugyanakkor egy egyszeri bónuszt is kapott az államtól amolyan hálapénzként a járvány során végzett munkájáért. Franciaországban többször is adtak az elmúlt évben a kórházi dolgozóknak és a Spacey-hez hasonló ápolóknak is bónuszt 1000-1500 Euró közötti értékben adómentesen.