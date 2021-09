Tóth Gabi tényleg Sugarbirdben énekel majd a pápának

Amikor napokkal ezelőtt megírtam, hogy Tóth Gabi milyen utat járt be addig, hogy szeptember 12-én a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) önkéntes hírnökeként Ferenc pápa budapesti szentmiséje előtt énekeljen, még nem tudhattam, csak reméltem, hogy mindezt egy Sugarbird ruhában teszi majd meg. A remény pedig győzedelmeskedett, legalábbis a Blikk megírta, hogy Tóth Gabi tényleg egy Sugarbird ruhában áll Ferenc pápa elé, a magyar divatcég „hagyományos és magyar értéket képviselő”, czukormadár név alatt futó kollekciójának egy darabjában. (A ruhát ide kattintva lehet megnézni.)

A Sugarbird egy ideje már nemcsak logózott bikiniket, meg Minnie egeres pizsamákat gyárt, de kalocsaival kevert matyó motívumokkal telehímzett ruhákat is, amiken természetesen ugyanúgy dominál a madaras logó. Egy ilyen ruhában lép majd színpadra a NEK hírnökeként a TV2 egyik éneklős műsorában is zsűriző énekesnő, aki már Instagramján is jó ideje népszerűsíti a Sugarbirdöt.

Parrag Andrea, a Sugarbird gyártásvezetője és társtulajdonosa a Blikknek azt mondta, a ruhát kifejezetten erre az alkalomra tervezték, az „autentikus motívumokon hetek óta dolgoztak a mezőkövesdi hímzők”, olyan ruhát akartak, ami „fazonjában, színvilágában és mintázatában is megállja a helyét egy ilyen fontos és kimagasló eseményen”.