Tóth Gabi átlagos popkarrierrel, műmatyó csipkehalmon és kormányközeli blogon át jutott el a pápáig

Nyáron derült ki, hogy Tóth Gabi lesz az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyik önkéntes hírnöke.

Nem sokkal később azt is bejelentették, hogy ő fog énekelni Ferenc pápa budapesti szentmiséje előtt.

Ezzel egyidőben megjelentetett egy országimázs-videónak is beillő klipet, amin az ország egy része nehezen tette túl magát.

Ahogy azon is, hogy Instagramján mostanában kevesebb szelfi és több műmatyó csipke, illetve Szent Korona látható.

Pedig a kétezres évek elején egy tehetségkutatóban megismert énekesnő vallásossága nem új. Az már inkább, hogy véleményét és világnézetét egy kormányközeli blogon osztja meg.

„A fentiek is így szeretnek, ahogy vagyok, ezért nem hazudtolhatom meg magam azzal, hogy másképp viselkedem vagy mást mondok, mint amit valójában gondolok. Úgy érzem, hogy a helyes úton járok, és meggyőződésem, hogy küldetésem van, mégpedig az, hogy a hangommal megtisztítom az emberek lelkét.”

Ezt Tóth Gabi énekesnő mondta, de közel sem mostanában, hanem még 2013-ban a Borsnak. Az interjúban azt is kifejtette, hogy bár nem jár minden nap templomba, „a hit az egyik legfontosabb dolog” számára, mert „egyedül vagyunk a fizikai világban, csak magunkra számíthatunk és persze a hitre”.

Kevesebb szelfi, több Szent Korona

Tóth Gabi idén júniusban bejelentette, felkérték, hogy önkéntes hírnöke legyen az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak (NEK).

Az, hogy az énekesnő miben, mennyire és hogyan hisz, ezután lett a komplett országot észveszejtő módon megmozgató téma.

A NEK lényege a hivatalos leírás szerint az, hogy „elmélyítse és tudatosítsa a katolikus hívekben, hogy az egyház életének forrása és csúcsa az Eucharisztia” (magyarul: úrvacsora), illetve „a katolikus hívek hitbeli, tudásbeli, hitvédelmi megerősítése, hogy egyéni és plébánia szinten, még elkötelezettebben belegyökerezve a katolikus hagyományba, hitvalló keresztényekként éljék életüket”, egyáltalán nem mellékesen pedig hogy „a sajátosan magyar értékeket nemzetközi szinten tudja terjeszteni”.

A gyakorlatban ez egy egyhetes katolikus fesztivált jelent, koncertekkel, kiállításokkal, előadásokkal és vetítésekkel, más fesztiválokhoz képest annyi különbséggel, hogy itt feltehetően kevesebb a pogózás, vannak viszont szentmisék meg tanúságtételek.

Ennek az eseménynek lett egy felkérés után kissé ellentmondásosan önkéntes hírnöke Tóth Gabi, aki mindezt megdobta még azzal az infóval is, hogy szeptember 12-én Ferenc pápa budapesti szentmiséje előtt énekel majd – többek között Szalóki Ágival és Szikora Róberttel együtt (csak az ő jelenlétük nem mozgatott meg senkit annyira, mint Tóth Gabié). Mert miközben Instagramja a júniusi bejelentés óta kevesebb szelfit és több Erdő Pétert illetve Szent Koronát tartalmaz, megjelent egy új klipje is, ami annak ellenére lett olyan, mint egy NER-es álomnak beillő országimázs-videó, hogy a jelek szerint nem támogatta sem a turisztikai ügynökség, sem a kormány.

A despacitós ütemű, magyar népzenés beütésű, hegedűszóval dúsított popszámban Tóth Gabi „egymásba feledkezésről” és „erdőben szeretkezésről” énekel, miközben Szentendre meg Esztergom utcáin ugrál a póthajból font, nemzetiszín copfjaival a képbe teljesen indokolatlanul besétáló katolikus pap előtt, illetve egy autógumi méretű trappista és egy olyan férfi mellett, akit egy másik férfi borotvál egy skanzen közepén.

Átlag popból a sámánasszonykodáson át a család.hu-ig

Közel sem ez az első váratlan zenemű Tóth Gabitól, négy évvel ezelőtt egy rövid kitérő erejéig bepróbálkozott a Totova művésznévvel és egy enyhén sámánasszonyos stílussal is, amivel a Dal döntőjéig eljutott, az Eurovízióig viszont már nem. A Totova nevet Tóth saját elmondása szerint egy dunaszerdahelyi fellépés után aggatta magára, miután ezen a néven konferálták fel a színpadra. Az énekesnő művésznév-választásáról egy felvidéki magyar lap akkoriban azt írta: „Ami az ő számára mókás, egy új brand kezdete, az a szlovákiai magyarok számára állandó küzdelem. Az -ová utótagot ugyanis a nők Szlovákiában általában megkapják, ha kérik, ha nem. Az elmúlt években kampányok sokasága próbált „ovátlanítani” Dél-Szlovákiában, felhívva a figyelmet a magyar névhasználat fontosságára, ezzel is jelezve a magyar nemzethez való tartozást Felvidéken is. És akkor jön egy énekesi tehetséggel gazdagon, ám intelligenciával annál szerényebben megáldott énekesnő, és öncélú magamutogatásában úgy dönt, a felvidéki magyarság asszimilációjának egyik nyilvánvaló jelével próbál a későbbiekben kitűnni.”

A művésznév végül gyorsan és észrevétlenül eltűnt, ahogy a sámánasszonyos stílus is, és ha nem is azonnal, de ezt váltotta most a sugarbirdös műmatyóban pörgés. (A Sugarbird divatcég népművészeti elemekkel dúsított, czukormadár név alatt futó kollekciója egyébként nemcsak Tóth Gabi testén és Instagramján jelent meg mostanában, de az augusztus 20-i, kormányzati népünnepélyen is.)

A kalocsaival kevert matyó csipkehalomig és a pápa előtt éneklésig egy magyarországi szinten teljesen átlagos popkarrier során jutott el az énekesnő. 2004-ben, 16 évesen válogatták be a Megasztár második évadába, miután az elsőt megnyerte a nővére, Tóth Vera. Ezután

kiadott pár lemezt,

közben haknizott picit a VIVA tévé egyik celebes, reality-szerű műsorában Zimány Linda mellett,

felénekeltették vele az RTL Klubon futó Való Világ illetve az Éjjel Nappal Budapest főcímdalait,

kijutott a 2012-es Eurovíziós Dalfesztiválra,

majd 2013 és 2016 között ő volt a szintén RTL-es X-Faktor egyik zsűritagja.

2019-ben átigazolt a TV2-höz, ebben az évben pedig összeházasodott Krausz Gábor séffel, és született egy gyerekük.

Ehhez hasonló popkarriert viszonylag sokan hoztak már össze az országban, viszont keveseket dobott meg gyerekszülés után a Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság alá tartozó Családbarát Magyarország Központ által működtetett, erősen kormányközeli család.hu egy állandó rovattal/bloggal. A Tóth Gabi kendőzetlenül címen futó blogon az énekesnő rendszeresen osztja meg véleményét és világnézetét aktuális, pontosabban aktuálisnak tűnő témákról.

Írt többek közt arról, hogy „megemeli a kalapját” az egyedülálló szülők előtt, mert amikor a férje elment szerepelni a TV2 kristálykeresős realityjébe, ő meg leadta a gyereket a nagyszülőknek, nagyon egyedül érezte magát otthon. Egy másik, hasonlóan aktuálisnak tűnő témáról, az elfogadásról is jutottak eszébe gondolatok, de ebben a posztban nem a más bőrszínű, vallású vagy szexuális beállítottságú emberek elfogadásáról ír, hanem gyakorlatilag arról, hogy másoknak hogyan és miért kéne őt elfogadni.

Írását azzal kezdte: amikor elvállalta, hogy az Eucharisztikus Kongresszus önkéntes hírnöke legyen, már tudta, sok ember „céltáblájává” válik, mert szerinte ő azóta céltábla, amióta Tapolcáról Budapestre költözött. Azt sajnos nem fejtette ki, hogy miért érzi így, mindenesetre nem bánta meg, mert mint írja, ennek köszönhetően „hihetetlen személyiségfejlődésen” ment keresztül, amihez „kellettek a pofonok, a fájdalmak, az átsírt éjszakák” és az, hogy: „elfogadjam, nem tudok mindenkinek megfelelni”, mert „sosem leszek elég okos, kedves, szép, tehetséges mindenki elvárásainak”. Aztán azzal folytatta, sokszor még mindig elbizonytalanodik, de nem magában, vagy a hitében, hanem abban, hogy vállalhatja-e önmagát. Mármint saját bevallása szerint azt, hogy vannak tetoválásai, viszont nincs érettségije, mert mindezek ellenére ő reméli: „hogy a Jóisten látja, hogy a szívem tiszta és igyekszem úgy élni az életem, hogy az példa lehessen azoknak az embereknek, akik szintén keresik az útjukat”.

És írása ezen pontján érkezünk el végre a lényeghez, mármint Tóth Gabi elfogadásához, miszerint talált egy közösséget, ami elfogadja őt és tagjai nem ítélkeznek. „Olyan sokat hallunk manapság az elfogadásról, hogy vállaljuk önmagunkat és fogadjuk el egymást. Én ezt teszem. Elfogadom mások véleményét, hitrendszerét, elveit akkor is, ha nem értek vele egyet. Nem akarok senkit meggyőzni arról, hogy abban higgyen, amiben én. Csak mutatni szeretnék egy utat, és ha valaki jönne velem ezen az úton, boldogan nyújtom a kezem.”

Blogján beszámolt a népdalokhoz való vonzalmáról is, ami ezek szerint nem a NER-nek NEK-nek köszönhető, mert saját bevallása szerint régóta nemezel, és már gyerekkorában „transzba esett” az István, a királyból Réka dalától. Utóbbit a rockopera 35. évfordulóján el is énekelte az Arénában, ami után Szörényi Levente pedig állítólag azt mondta neki, általa „új értelmet nyert Réka karaktere”. Utóbbi miatt Tóth Gabi azt érezte: „mindent elértem, amit elérhettem”.

„Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért”

De nemcsak blogján adja ki magából gondolatait a hitről, nemrég a KESMA hírcsatornájának, a Hír TV-nek adott interjúban beszélt a NEK-ről, pontosabban arról, hogy „ennél emelkedettebb esemény nem történhetne velünk most”. Hogy pontosan mivel jár az önkéntes hírnökösködés és mit jelent számára a NEK, azt többszöri kérdés után sem sikerült kifejteni a több mint tízperces interjúban, amiben viszont annál többet beszélt korábbi sérelmeiről. Állítása szerint amikor Budapestre költözött, gúnyolták őt a tájszólása és hite miatt, és akkor érezte azt, hogy már nem akarja rejtegetni tovább vallásosságát: „amikor egy olyan környezetbe kerültem, ahol mindenki nagyon büszke volt a saját identitására”.

„Nagyon sok olyan megbélyegzéssel szembesültem olyan körökben, ahol az ember azt gondolná, hogy értelmiségi emberek körében megkapja azt a tiszteletet, és maga a világlátottságukból fakadóan is nagyobb az elfogadásuk, ott tapasztaltam általában a legtöbb ilyen ellenállást. Amikor a mindenféle színházi világban is próbáltam bontogatni magam, akkor kezdtem el ennek megérezni a szelét, hogy hát én egy csodálatos környezetből jöttem, és csodálatos hagyományokat hozok magammal”

– mondta szó szerint Tóth Gabi, aki arra a kérdésre is hasonló mélységekbe menően próbált meg válaszolni, hogy milyen hatással lesz Magyarországra a NEK.

„Ha csak a történelmünket nézzük, amit transzgenerációkon át hordozunk magunkban a felmenőinktől, egy olyan kitartó, erős nép vagyunk, amit hajlamosak velünk bizonyos közösségi médiumokban is, vagy akárhol elfeledtetni, elvenni ezt a fajta identitást. Azt mondják, magyarkodik az ember. Ezen mindig felmosolygok, amikor valaki ezt mondja. De hogy az van, hogy egy olyan hajtó erő, egy olyan tűz van a magyar emberekben, ami most életre kelt, és a hit erősítésével egy olyan közösségben, egy olyan közös erővel tudunk továbbhaladni, amivel azt gondolom, hogy ezt az időszakot lezártnak tekinthetjük, és újult erővel megindulhatunk egy olyan irányba, ahol minden identitásunkat megtartva, a hagyományainkat megőrizve büszkén előre megyünk.”

Az interjú egy pontján arról is beszélt, hogy egyáltalán nem foglalkozik az őt ért kritikákkal, mert már „megedződött”. Ennek ellenére a hetekkel később megjelent videóklipje alól leszedette a lájkszámlálót, így már nem lehet látni, hányan nyomtak alatta a „nem tetszik” gombra. Az énekesnő egy Facebook-kommentben mindezt azzal magyarázta, hogy a lájk-diszlájk számláló „nem tükrözte a valóságot”, mert „statisztikailag kimutatható volt, hogy a 80%-a rá se kattintott a dalra, és meg se nézte”.

Ezzel együtt kikapcsolta a kommentelési lehetőséget is Instagramján, így már egyik posztjához sem lehet megjegyzést fűzni, ahhoz sem, amiben egy fotója mellé a következőt írta: „Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. (Mt 5,1-10).🙏”

Tóth Gabi vasárnap, szeptember 12-én, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárónapján énekel a Hősök terén, Ferenc pápa szentmiséje előtt. Ha van Isten, akkor egy Sugarbird ruhában.

(Nagy kép: Kiss Bence)