Mit keres Ferenc pápa a Hősök terén?

A katolikus hit lényegéről szól a vasárnap kezdődő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK), de közben egy fesztiválhoz is hasonlít.

A sztárfellépő Ferenc pápa, aki jövő vasárnap tart zárómisét több tízezer embernek.

Szlovákiában komoly óvintézkedések lesznek, hogy ne alakuljon ki gócpont a pápalátogatás tömegeseményein, a magyarok viszont csak az isteni gondviselésben bízhatnak.

Még a NER-en belül is kirívóan átláthatatlan a bőven 30 milliárd forint feletti állami támogatás elosztása.

A közlekedési fennakadások elkerülhetetlenek, az viszont meglepő, hogy az utolsó pillanatban közölték ötezer kollégistával, hogy a NEK miatt nem költözhetnek be.

Ferenc pápa emlékezetes nyilatkozatban jelezte, mennyire fontos neki a magyar állami vezetőkkel való találkozás. Kérdés, hogy az aktuális politikai kérdések mennyire kerülnek előtérbe a kongresszus alatt.

Érdemes belenézni a Keresztény Élet Portál videójába 2016-ból, amikor kiderült, Budapest rendezi a következő Eucharisztikus Kongresszust. Az utca emberét kérdezik: mi az eucharisztia, hallottak-e az eseményről, és tudják-e, mi a lényege. Szinte senki nem tud konkrétumokat, még a kormánypárti média egyik fő egyházügyi megmondója sem jut egy-két általános mondatnál tovább, amikor névtelen járókelőként megszólal.

Ez a katolikus olimpia - reklámozza magát az egy évvel elhalasztott, 2021-es NEK. A párhuzam addig stimmel, hogy az elmúlt évtizedekben nagyjából négy évente rendezik meg, általában fővárosokban, és a világ minden részéről érkeznek résztvevők és közönség. De az összehasonlítás rögtön rámutat arra is, hogy míg emlékezetes olimpiákat magyarok milliói tudnának felidézni, addig ugyanez az Eucharisztikus Kongresszusok nagy pillanataival talán még a leglelkesebb hívőknek sem menne.

Vallási ünnep vs. kulturális fesztivál

A Hősök terén tartják szeptember 5-én a kongresszus nyitóünnepségét és első szentmiséjét, amelyen 1500 elsőáldozó is részt vesz. Az esemény egyben a katolikus iskolák közös évnyitója. Hétfőtől a kongresszus fő helyszíne a Hungexpo, ahol reggeli imával kezdődnek a programok, majd ún. tanúságtételeket, előadásokat hallgathatnak meg a résztvevők, és szentmiséken vehetnek részt – ezeken a magyar elöljárók mellett a világegyház számos vezetője is feltűnik, közülük többen a felújított budapesti templomokban celebrálnak misét.

Délutánonként, ahogy a sajtóanyag fogalmaz, „szerte a városban kulturális programokra várnak minden jószándékú embert”: kiállítások, opera és tánc, nép-, komoly- és könnyűzene, illetve gyerek- és ifjúsági programok szerepelnek a programfüzetben. De lett a kongresszusnak saját süteménye, bélyege, érméje, egész sor imázsfilmje, hivatalos dala, illetve hírnökei. Egyikük, Tóth Gabi énekesnő az emelkedett hangulatnak egy erdőben szeretkezős dallal és egy kacéran szoknyát lebbentős klippel ágyazott meg.

A kongresszus valamennyi napjának lesz egy-egy külön kiemelt témája – mondta Erdő Péter bíboros, aki szerint nagy hangsúlyt helyeznek a segítő szeretet cselekedeteinek, az egyház szociális tevékenységének megmutatására. Ebbe illeszkedik az Afrika nap, amely a nigériai és a magyar katolikus közösség kapcsolatát mutatja be az orvosi és humanitárius missziókon keresztül. Böjte Csaba szervezésében a kongresszus utolsó két napjának ünneplésébe különvonattal ezer székely kapcsolódik be. Erdő külön kiemelte, és „világpremiernek” nevezte a lovári nyelvű misét.

Eddig közel nyolcvan országból jelezték érkezésüket a zarándokok, a pápa zárómiséjére mintegy 50 ezren regisztráltak.

A 2004-es mexikói kongresszus ünnepi miséjén 3,5 millióan vettek részt Fotó: IVAN GARCIA/AFP

A NEK küldetésnyilatkozatának első pontja szerint a kongresszus „alapvető célja, hogy elmélyítse és tudatosítsa a katolikus hívekben, hogy az egyház életének forrása és csúcsa az Eucharisztia.”

No de mi is az az Eucharisztia?

– tette fel a kínzó kérdést Erdő Péter bíboros is, hogy aztán megválaszolja:

„Jelenthet szentmisét, szentáldozást, az átváltoztatott színeket, az Oltáriszentséget.”

Ha valakinek még mindig nem világos, íme egy részlet a katolikus lexikon gigantikus szócikkéből:

„Teljes értelemben az Eucharisztia Jézus áldozati teste és vére a kenyér és a bor színe alatt, ahogy ő ebben a jelképben az utolsó vacsorán keresztáldozatát elővételezte és mint örök emlékezetét az Egyházra hagyta.”

Ez sem elég? Elő a katekizmussal!

„A szent Eucharisztia befejezi a keresztény beavatást. Akik a keresztség által fölemeltettek a királyi papság méltóságára és a bérmálás által mélyebben hasonulóvá váltak Krisztushoz, az Eucharisztia által az egész közösséggel együtt részesednek az Úr áldozatában.”

Ostya, kehely, kézfertőtlenítő Fotó: FRANCOIS NASCIMBENI/AFP

Végigolvastam egy rakás hasonló katolikus szöveget, hogy érthető definíciót találjak, de – szégyen, nem szégyen – leginkább a Wikipédia tudott képbe helyezni (szerkesztett szöveg):

„Az eucharisztia (avagy úrvacsora) görög eredetű szó (az eu ’jó’ és a kharisz ’kegyelem, kegyelmi adomány’ szavakból). Keresztény szertartás, amelyen Jézusnak a kenyérről és borról az utolsó vacsorán mondott szavait és ottani cselekedeteit ismétlik meg liturgikus módon.

Az eucharisztia szónak több jelentése is van: egyrészt a kenyérrel és a borral végzett liturgikus cselekmény, ebből adódóan pedig a katolikus és ortodox szóhasználatban az egész szentmise, illetve liturgia. Ebben az értelemben használva kis kezdőbetűvel írjuk.

Másrészt az Eucharisztia – katolikus és ortodox hitvallás szerint – jelenti a kenyér és a bor színe alatt valóságosan jelen lévő Jézus Krisztust is. Ebben az értelemben – mivel személyre utal – bevett szokás a nagy kezdőbetű használata, s ilyen értelemben szinonimája az Oltáriszentség.”

A katolikus hit egyik alapköve, hogy „a szentmise közepén a kenyér és a bor Krisztus szavai és a Szentlélek segítségül hívása által Krisztus testévé és vérévé válik”. De mint arra például a Pew Research felmérése rámutatott,

a katolikus egyház e tanítását a hívek többsége nem ismeri, vagy nem hiszi el.

A két éve készült közvéleménykutatás szerint az amerikai katolikusoknak csupán 31 százaléka vallja, hogy az eucharisztia során a kenyér és a bor tényleg Jézus testévé és vérévé válik. A kétharmados többség szerint ezek csupán szimbólumok: 22 százalék tudja ugyan, hogy mi a hivatalos egyházi tanítás, csak nem fogadja el, a katolikusok 43 százaléka pedig félreértette vallása egyik fő hittételét.

A szentáldozás vagy úrvacsora értelmezéséről évszázados viták zajlanak a különböző irányzatok és felekezetek között. Az 1938-as budapesti kongresszus egyik fő szervezője, a jezsuita Bangha Béla például a mai fülnek igen nyers modorban tette helyre a katolikustól eltérő felfogásokat: „Egy szellemes festő lefestette az utolsó vacsora jelenetét: Jézus, amint a kenyeret s bort nyújtja tanítványainak, s a kép alá a következő mondatokat írta: egyik oldalon ez áll - »Luther: Ez alatt van az ő teste. Kálvin: Ez úgy hat, mint az ő teste. Zwingli: Ez jelképezi az ő testét.« A másik oldalon e szó állt: »Jézus Krisztus: Ez az én testem.« Alatta: »Kinek higgyünk ezek közül?« Aligha lehetne rövidebben és kifejezőbben érzékeltetni és egyben összefoglalni a katolikus és katolikus-ellenes állásfoglalást az Oltáriszentség körül. Nem lehet vitás, ki érdemel több hitelt, melyik a helyes eligazodás.”

Hősök tere, Eucharisztikus Világkongresszus, 1938 Fotó: Fortepan / Bojár Sándor

Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök azt nyilatkozta a két kongresszus közti különbségről: „1938-ban nemcsak kihagyták belőle a protestánsokat, de a triumfalisztikus hangvétellel protestánsellenes élt is adtak neki. Ez akkor a protestánsokból fanyalgást, ellenkezést váltott ki. Időközben azonban elteltek az ökumené, az intenzív párbeszéd évtizedei.” Hozzátette: „A protestánsellenességtől nem tartok, de a világgal, a hitetlenekkel szembeni kiválasztottság tudatától igen. Ennek pedig annyiban van politikai aktualitása, hogy a kormány a kereszténységet természetes szövetségesének állítja be. Kétlem azonban, hogy ugyanazt értjük kereszténységen mi, teológusok, és ők, politikusok.”

Mindenesetre az Erdő Péter diplomáciai tudását dicséri, hogy ez a NEK már élen jár a vallásközi közvetítésben: lesznek a protestánsokhoz és a zsidó valláshoz köthető események is,

a zárómisén pedig külön trónuson ül majd a római pápa és a keleti ortodoxok feje, I. Bartholomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka.

Mindezekkel együtt ez a római katolikus egyház ünnepe, amelyet a Vatikán hív életre.

De ki fizeti?

Még az eucharisztiánál is nagyobb titok a kongresszus költségvetése. Két alapvető probléma ér itt össze: a második Orbán-kormány törvényi szabályozása, amely sokkal lazábban veszi az egyházak átláthatóságát, illetve a magyar katolikus vezetők hagyományosan rossz kommunikációja.

Hihetetlennek hangzik, de a NEK, illetve a mögötte álló, Erdő Péter vezette Esztergom-Budapesti Főegyházmegye nem beszél pénzről. Egyáltalán.

Nem tudjuk, mennyi a NEK költségvetése.

Hiába tettük fel ezt a meglehetősen alapvető kérdést a NEK sajtóosztályának, ahogy azt is eredmény nélkül tudakoltuk, hogy milyen forrásokból valósul meg a rendezvény. Múlt nyár után kaptunk egy konkrétumokat nélkülöző választ, így most szerdán újra megkértem a sajtóosztályt, hogy legalább egy vázlatos költségvetést küldjön, legalább azokat az adatokat, amiket könnyen közzé tudnak tenni. Még csak nem is válaszoltak.

A sajtófőnöktől tavaly kapott legkonkrétabb információ az volt: „A kormány az 1619/2016. (XI.10.), 1284/2017. (VI.2.), 2002/2017.(XII.22.), 2071/2017. (XII. 28.) 1867/2017. (XI. 29.), 1097/2020 (III.12.), 1215/2020 (V.13.) Korm. határozataiban döntött a Kongresszussal kapcsolatos támogatásokról.” Ha az ember kikeresgeti ezeket a Magyar Közlöny pdf-jeiből, akkor is csak annyi derül ki, hogy mondjuk egy adott évre melyik minisztériumtól hány milliárdot kap a NEK, illetve néhány cél, például a renoválandó templomok felsorolása. A HVG gyűjtötte össze 2019-ben, hogy 30 milliárdnál jár a célzott állami támogatás, de azóta is voltak milliárdos tételek. Azon ad hoc juttatásokról nem is beszélve, mint hogy a felháborodás hatására az állam kárpótolja az egyetemeket a kollégiumok kiürítése miatt.

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár és Erdő Péter esztergom-budapesti érsek. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A kormányhatározatban szereplő összegek elköltéséről még leginkább a közbeszerzési értesítőkből tudunk. Ezekről a főegyházmegye is tájékoztat, külön oldalon: itt az első dokumentum 404-es hibát mutat kattintás után, a második pedig egy bontási jelenléti ív 2018-ból.

És hogy mi van a többi közpénzzel? „A közbeszerzés nélküli beruházásokról is tájékoztatjuk a nyilvánosságot az állami elvárásoknak megfelelően. Ezekről általában a helyi plébánia honlapjáról vagy a helyi sajtóból értesülhetnek az emberek” - írta Zsuffa Tünde sajtófőnök tavaly.

Hogy vannak-e nem állami, mondjuk egyházi, külföldi vagy alapítványi pénzek a NEK-ben, azt végképp homály fedi.

NEK vs NER

Azért utaltam az előbb a katolikus püspökök rossz kommunikációjára, mert - a sokakban érthető módon kialakult képpel szemben - nem arról van szó, hogy a kormány átrakott 30-35 milliárdot Erdő Péter érsekségének zsebébe. Valóban úgy tűnhet, hogy ezek a NEK-nek adott pénzek, a határozatok ugyanis így címkézik fel ezeket, de a valóság bonyolultabb.

A támogatások jelentős része például műemlékek, templomok felújítását fedezi. Csakhogy ez amúgy is kormányprogram: Kövér László azzal dicsekedett két éve a NEK előkészületeit megtekintő bíborosoknak, hogy a magyar állam 2010 óta több mint 2,3 milliárd eurónak megfelelő költségvetési pénzt fordított az egyházak támogatására, kevesebb mint egy évtized alatt 120 új templom épült, 2800 pedig megújult. Ezt az építőipar pörgetésére is kiválóan alkalmas programot tehát nem lehet a NEK nyakába varrni, akkor sem, ha Erdőék választották ki a restaurálandó épületeket.

Más egyebek mellett a NEK és a vadászati világkiállítás megrendezésével indokolta a kormány a Hungexpo méregdrága, 55 milliárdos felújítását is – miközben nyilvánvaló, hogy ezeket a létesítményeket ezer másik célra használják majd a következő években.

Áder János köztársasági elnök, Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus társadalmi bizottságának ülésén Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A másik jellemző jelenség, amikor

a katolikus egyház csak alkalmat ad rá, hogy az állami milliárdok lecsorogjanak a kormányközeli vállalkozókhoz.

A 24.hu írta meg tavasszal, hogy egy állami cég (Egy a Természettel Nonprofit Kft.) nettó 5 milliárd forint értékben állapodott meg a szintén állami érdekeltség Antenna Hungária Zrt.-vel „az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus rendezvényeihez és kísérő rendezvényeihez kapcsolódó rendezvényszervezési feladatok ellátására”. Alvállalkozóként viszont már a NER prominensei bukkannak fel: a plakátkampányok lebonyolítójaként ismert Balásy Gyula három cége, illetve a Valton, melynek kisebbségi tulajdonosa a Rogán Antalhoz több szálon kötődő Bessenyei István. Nyár végére annyit változott a helyzet, hogy a NER-elit már bevásárolta magát az Antenna Hungáriába is, így gyorsabban eléri a közpénzt. Az állami forrás még csak át se folyt az egyházon.

Logisztika

Bár azon nem kell csodálkozni, hogy egy tömegrendezvény leterheli a közlekedési hálózatot, mindenesetre érdemes felkészülni rá. A BKK közleménye szerint az előkészítő munkálatok miatt már a hét elejétől korlátozások és lezárások voltak az Andrássy út és a Dózsa György út környékén. A Hősök terét, a Kós Károly sétányt, az Állatkerti körút és az Olof Palme sétány egy részét két hétre lezárják, de sok egyéb időszakos korlátozás lesz jövő héten. (Az aktuális helyzetről itt lehet olvasni.)

Bár elvileg 5 évük volt felkészülni rá, a kormány mégis csak egy hónappal a kezdés előtt kérte meg az egyetemeket, hogy 5 ezer kollégiumi férőhelyet szabadítsanak fel a kollégiumokban. Emiatt rengeteg hallgató nem tudja elkezdeni a tanévet, vagy online oktatásra kényszerül. A Honvédkórházban szünetelni fog a sürgősségi ellátás pár napig a kongresszus biztosítása érdekében.

A szeptember 5-i nyitó szentmise helyszínét építik a Hősök terén. Fotó: Balaton József/MTI/MTVA

Operatív törzs alakult a rendezvények lebonyolítására és az ide látogató 100 ezer ember biztosítására – mondta el Kovács Zoltán, a két gigarendezvényért felelős kormánybiztos. A rendőrség négyéves munkával felkészült a kongresszus biztosítására, az idelátogató Ferenc pápa személyvédelmét a Terrorelhárítási Központ látja el – közölte Kuczik János, a Készenléti Rendőrség parancsnoka. Napi kapcsolatban vannak a NEK titkárságával, a vatikáni csendőrség és a svájci gárda munkatársai is többször jártak Magyarországon. Együtt készültek a Belügyminisztérium rendvédelmi szervezeteivel, az Országos Mentőszolgálattal és a Nemzeti Népegészségügyi Központtal.



Gócpontra várva

A kormány korábbi döntése értelmében a NEK-rendezvények mentesülnek az általános koronavírus-korlátozások alól, maszkot nem kell viselni beltérben sem, a tízezres tömegekben nem kell távolságot tartani, és a nagy szabadtéri eseményeknél regisztráció sem szükséges. A NEK főtitkára szerint a szervezők

„abban bíznak, a negyedik hullám nem a kongresszus ideje alatt fog berobbanni”.

A Magyar Orvosi Kamera és az MTA elnöke szerint a bizakodásnál többre lenne szükség. A MOK elnöksége határozottan javasolta, hogy „a nagy, központilag szervezett, támogatott tömegrendezvények se legyenek kivételek – ideértve az Eucharisztikus Kongresszust és a vadászati világkiállítást –, azaz szintén csak a fenti szabályok betartásával, tehát védettségi igazolvánnyal vagy friss, negatív koronavírus teszttel lehessenek látogathatók”. Ezen felül kérik az Operatív Törzset, hogy ezeken a rendezvényeken ajánlja - akár tegye kötelezővé - a maszk használatát. „Véleményünk szerint így kerülhető el, hogy ezen - a világ minden tájáról érkező külföldiek alkotta - tömegek és jelentős részben idősebb polgárok által látogatott rendezvények a járvány gócpontjaivá, a negyedik hullám felgyorsítóivá váljanak.”

2020 májusa: egy spanyol pap ostyát oszt a híveknek. Fotó: JAIME REINA/AFP

Freund Tamás ugyancsak javasolta a kormánynak „a védettségi igazolvány és a maszkviselés előírását a nagyobb tömeget vagy fokozottan érzékeny populációt fogadó, elsősorban zárt terű események látogatásához, amint a járványhelyzet alakulása indokolttá teszi (ez már több európai országban újra gyakorlat, ideértve az éttermek látogatását is)”.

Szlovákiában ezzel szemben a pápai vizit tömegeseményein kizárólag regisztrált, teljes oltási védettséget élvező személyek vehetnek részt.

Az Infostart szlovák lapok alapján ír arról, hogy külön oltási program indult a vallási gyűlésekre alapozva, a regisztráció augusztus 13-án indult, s az első héten 20 ezer jelentkezőt vettek nyilvántartásba. „Az érdeklődők egy QR-kódot kapnak, amelyet a helyszínen kell majd felmutatniuk a személyi igazolványukkal együtt. Azt, hogy a regisztráltak valóban felvették-e a védőoltást, az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja fogja ellenőrizni a személyi szám alapján. Ha valamelyik résztvevőről utólag kiderülne, hogy fertőzött, a QR-kód alapján meg tudják majd állapítani, melyik szektorban tartózkodott, és így felkutathatók lesznek a kontaktszemélyek is. A látogatók saját magukkal együtt 12 évnél fiatalabb gyerekeket is regisztrálhatnak. A családoknak saját, elkülönített szektoraik lesznek. A 12 évnél idősebb, be nem oltott gyerekek nem vehetnek részt a rendezvényeken.”

A DenníkN szerint a szlovákiai magyarok nagy számban készülnek Budapestre, részben azért is, mert itt oltás és regisztráció nélkül elvegyülhetnek a tömegben.

Mit üzen a pápa?

A Vatikán híres a félreérthető, vagy ha úgy tetszik, sejtelmes közléseiről. Ebben szerepet játszik, hogy a pápa és környezete, a szóvivők és az újságírók mindenféle nyelven beszélnek egymással, és szinte soha nem az anyanyelvükön. De az is fontos, hogy a pápa, bár egyes kormányfőknél sokkal többször válaszol viszonylag szabadon kérdésekre, mégiscsak nehezen elérhető; de még a szóvivői is, így aztán nehéz tisztázni a felmerülő kérdéseket. Továbbá, a katolikus szokásrendben még az érdeklődők is könnyen elvesznek, miközben azt sem lehet kizárni, hogy a vatikáni diplomácia sokszor direkt marad meg a sejtetésnél.

Ebben a keretben lehet elhelyezni a pápa budapesti látogatása körüli találgatásokat. Sokan próbálták például értelmezni, egyházon belül és kívül, mit jelent, hogy az egyházfő eljön a NEK zárómiséjére, de ez hangsúlyozottan nem országlátogatás. Ha viszont ilyenre megy a Hősök terén bemutatott mise után Szlovákiába, hozzánk miért nem? Találkozik Orbán Viktorral néhány szóra – ez sok vagy kevés?

Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Néhány kézenfekvőnek tűnő, bár korántsem megingathatatlan következtetés:

Ferenc pápának fontos a kongresszus, ezért jön Budapestre.

Ráadásul a pandémia alatt alig tudott külföldre utazni.

Ugyanakkor a pápáknak egyáltalán nem szokása személyesen részt venni ezeken a kongresszusokon, ezért ez lehet a magyar hívők, vagy úgy általában a magyarok felé tett gesztus.

Hogy miért nem bővítették többnapos országlátogatássá a programot, ha már úgyis erre jár a pápa, az lehet a magyar kormánnyal és személyesen Orbánnal szembeni ellenérzés jele.

Ferenc vs Viktor

Nehéz nem megalázónak leírni azt a választ, amelyet a pápa a magyar miniszterelnökkel való konfliktusára rákérdező spanyol újságírónak adott. A magyarul is teljes terjedelmében közölt szöveg szerint az egyházfő azt sem tudja, találkozik-e Orbánnal, vagy hogy vele találkozott-e Csíksomlyón (nem, Semjén volt az). „Nem tudom, találkozom-e vele. Annyit tudok, hogy néhány állami vezető eljön üdvözölni engem. Nem Budapest belvárosába megyek, hanem az [eucharisztikus] kongresszus helyszínére, és ott van egy terem, ahol találkozom a püspökökkel, és ott fogadom az állami vezetőket, akik eljönnek. Nem tudom, ki jön el. Az államfőt ismerem, mert ott volt a misén Erdélyben, Románia azon részén, ahol magyarul beszélnek, egy gyönyörű, magyar nyelvű misén. Egy miniszterrel jött. Azt hiszem, nem Orbán volt az… mert a mise végén hivatalos köszöntés hangzik el… Nem tudom, ki jön el…”

2013: Ferenc pápa megtekinti Semjén Zsoltot az Áder Jánosnak és kíséretének adott audiencián. Fotó: Beliczay László/MTI/MTVA

Ilyeneket azért ritkán mondanak egymásról kormányfők. Itt meg kell említeni, hogy a pápa médiamegjelenéseit erősen kézben tartja a stábja, aligha jelentett volna problémát, hogy utólag beleírjanak az interjúba néhány információt. De végül az a döntés született, hogy menjen csak ki így.

A magyar miniszterelnök és a katolikus egyházfő közti elletétet a migráció megítélésére szokás redukálni, de itt nem csak arról van szó, hogy ki mennyi bevándorlót engedne be, vagy hogy ki mennyire tartja veszélyesnek a muszlim embereket. Ferenc pápa azt is hangoztatja, hogy a migránsokkal riogató politikusok politikai okokból hazudnak a választóiknak: „Ha elutasítunk egy küszködő – bármilyen hitű – bevándorlót attól való félelmünkben, hogy ezzel felhígítjuk a »keresztény« kultúrát, akkor a kereszténységet és a kultúrát egyaránt groteszkül hamis módon állítjuk be. A migráció csak azoknak a fejében jelent fenyegetést a kereszténységre nézve, akik hasznot húznak ennek hangoztatásából.” Az a gondolata is kevés politikai erőre passzol jobban, mint a magyar kormányra, hogy „a nemzeti populizmus egyik fantazmagóriája a keresztény többségű országokban, hogy megvédi a »keresztény civilizációt« a vélt ellenségektől, legyen az az iszlám, a zsidók, az Európai Unió vagy az ENSZ.”

A magyar püspökök évek óta hallgatagon tűrik, hogy Jézus Krisztus helytartóját gyalázzák a kormány által fenntartott médiában. Legutóbb Bayer Zsolt kérte meg Szent Péter utódját, hogy csak akkor jöjjön, ha találkozik Orbán Viktorral.

Találkozik: a jövő vasárnapi nagy mise előtt a backstage-ként szolgáló Szépművészeti Múzeumban, sok más ember mellett. A pápa szeptember 12-ei hivatalos programja így néz ki:

07:45 Érkezés a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre.

07:45 Hivatalos köszöntő a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren

08:45 Találkozó Magyarország köztársasági elnökével és miniszterelnökével a Szépművészeti Múzeumban.

09:15 Találkozó a püspökökkel a Szépművészeti Múzeumban. A Szentatya beszédet mond.

10:00 Találkozó a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsának képviselőivel és Magyarország zsidó közösségeivel a Szépművészeti Múzeumban. A Szentatya beszédet mond.

11:30 Szentmise a Hősök terén. A Szentatya ünnepi homíliája és Úrangyala imádsága.

14:30 Búcsú ceremónia a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

Karácsony Gergely, aki főpolgármesterként a NEK társadalmi bizottságában is részt vesz, egyébként „tisztelettel és szeretettel várja” Ferenc pápát. A kormánypárti politikusok pedig már szerte az országban feltünedeztek a NEK alkalmából állított keresztek tövében.

Menczer Tamás államtitkár a makkosmáriai, Soltész Miklós államtitkár és Tessely Zoltán fideszes képviselő a pákozdi kereszt avatásán – mindkettőt a NEK alkalmából állították. Fotó: MTI

A következő napok sok katolikusnak rég várt, igazi ünnepet jelentenek, miközben a kormánypárti és ellenzéki politikusok izgulhatnak: