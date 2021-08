Több mit ötezer kollégiumi férőhelyet kért a kormány az egyetemektől az Eucharisztikus Kongresszushoz

„Múlt hét hétfőn érkezett a felsőoktatási intézmények felé az a kormányzati kérés – az évkezdéshez képest szerencsétlenül közeli időpontban –, miszerint több mint 5000 kollégiumi férőhelyre van szükség a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) sikeres lebonyolításához” - áll a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, azaz a HÖOK keddi közleményében. Emiatt több kollégista nem költözhet be a tanévkezdésre a kollégiumi szobájába, csak a Kongresszus után.

A koronavírus-járvány miatt tavaly elhalasztott 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust szeptember 5. és 12. között tartják Budapesten, és a kormányzat kollégiumi férőhelyeket érintő kérésére válaszul hétfőn két nagy fővárosi egyetem, az ELTE és a BME is bejelentette, hogy kollégiumi szobákat bocsát a NEK vendégei rendelkezésére. Az ELTE maximum 2200 vendég elszállásolását ígérte meg, előreláthatólag az egyetem az Ajtósi Dürer sori, Damjanich utcai és Kőrösi Csoma Sándor kollégiumai lesznek érintettek. A BME pedig kb. 2000 főre tett ígéretet, ez a Kármán Tódor és a Schönherz kollégiumok kivételével minden BME-s kollégiumot érint.

Az ELTE tájékoztatása szerint a kollégiumi férőhelyek felszabadításának tervezésébe bevonták az egyetemi hallgatói önkormányzatot is, a BME-n azonban a HÖK az egyeztetés mellőzésére panaszkodott. „A HÖK teljes kihagyása, előzetes tájékoztatása nélkül készült, annak tartalma, összeegyeztethetősége a folyamatban lévő kollégiumi felvételi eljárással, valamint a javasolt eljárásrend és annak megvalósíthatósága az EHK-val nem lett egyeztetve. Az egyeztetést a dokumentum nyilvánossá tételét követően megkezdtük, valamint jeleztük, hogy az abban foglaltakkal nem értünk egyet” - írták.

Az ELTE egyébként azt is jelezte, hogy a kollégiumi szobákért a kormány 135 millió forintot fizet, amit az egyetem a kollégiumok fejlesztésére fordíthat. Emellett közölték azt is, hogy az egyetem elengedi a beköltözni nem tudó hallgatók szeptemberi kollégiumi díjait, illetve az érintett időszak nem számít majd igazolatlan hiányzásnak a jelenléti oktatás során. Mindemellett az ELTE biztosítja majd az érintett hallgatóknak a tananyag online elérését is.

Ez egyébként megfelel a HÖOK kéréseinek is, akik emellett azt is jelezték, hogy szeretnék, ha a gólyákat és a nyári bentlakókat nem érintené az intézkedés, tehát ők tanévkezdésre beköltözhetnek, illetve a kollégiumokban maradhatnak. (Telex)