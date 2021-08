A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus lebonyolítására is operatív törzs alakul

Operatív törzs alakul a Budapesten, szeptember 5. és 12. között tartandó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) lebonyolítására – közölte Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, aki fontosnak nevezte, hogy az eseményt a lehető legnagyobb biztonságban rendezzék meg, és hangsúlyosan szólt az idelátogató védett személyek biztonságáról is.

Az államnak az egyház által szervezett programokkal nincs dolga, de elsődleges feladat az ide látogató kb. 100 ezer ember biztonságának szavatolása és egyes kulturális programok megszervezése a nemzeti rendezvényeken megismert formában – mondta Kovács, aki szerint már több mint egy éve működik egy előkészítő csoport a rendezvénysorozat kereteinek megtervezésére.

A rendőrség 4 éves előkészítő munkával felkészült a kongresszus biztosítására, az idelátogató Ferenc pápa személyvédelmét a Terrorelhárítási Központ látja el – közölte Kuczik János, a Készenléti Rendőrség parancsnoka. Azt mondta, napi kapcsolatban vannak a NEK titkárságával, így az egyházi programok jellegét figyelembe véve tudják biztosítani a helyszíneket, hogy a zarándokok zavartalanul gyakorolhassák a vallásukat.

A felkészülés során együtt dolgoztak a Belügyminisztérium rendvédelmi szervezeteivel, az Országos Mentőszolgálattal és a Nemzeti Népegészségügyi Központtal. A vatikáni csendőrség és a svájci gárda munkatársai is többször jártak Magyarországon – mondta.

A 84 éves Ferenc Pápa 2021. február 3-án. Fotó: Vatican Media/AFP

A rendezvények ideje alatt forgalomkorlátozásokra kell számítani, erről a rendőrség a honlapján ad majd tájékoztatást. Elsősorban a Hősök terén, a Kossuth téren, a Szent István-bazilika előtti téren meg a Hungexpón lesznek nagyobb események, így a budapestiek itt számíthatnak nagy számban zarándokok érkezésére.

A kongresszus a világjárvány kitörése óta az első világegyházi esemény, így azt nagy figyelem övezi – mondta Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök, a NEK titkárságának vezetője. Mivel a járványhelyzet miatt sokan nem tudnak személyesen ellátogatni a kongresszusra, az érdeklődők az interneten kapcsolódhatnak be a rendezvényekbe, amiket öt világnyelvre tolmácsolnak – közölte.

A katolikus mellett más egyházak magas rangú vezetői is részt vesznek a kongresszuson, például Bartolomaiosz ökumenikus pátriárka is. A Magyar Vöröskereszt száz önkéntessel kapcsolódik be a munkába, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat pedig egy rohamkocsit ajánlott fel, és további több ezer önkéntes jelentkezett segédkezni – mondta Mohos.

A nagy szabadtéri eseményeken regisztráció nélkül is részt lehet venni, ezeken a regisztráció csak arra szolgál, hogy a jelenlévők közeli szektorokban kapjanak helyet. A Hungexpo területén lévő programok várhatóan telt házzal zajlanak majd, akárcsak a Papp László Budapest Sportarénában tartandó ifjúsági esemény.

A kormány korábbi döntése értelmében a rendezvények mentesülnek az általános koronavírus-korlátozások alól. (MTI)