Állami kitüntetést kapott egy férfi, akinek egy tavalyi molesztálási ügyében a mai napig nyomoz a rendőrség

József Attila-díjat kapott idén egy költő-irodalmár-pedagógus férfi, aki egy évvel ezelőtt azzal került be a hírekbe, hogy miközben gimnáziumi tanárként dolgozott, szexuális visszaélés bűntettének gyanúja miatt feljelentette őt a tankerület, a rendőrség pedig nyomozást indított. A férfi nevét akkor sem írták meg a lapok, és jogi okokból mi sem tesszük most közzé.

A kiemelkedő irodalmi tevékenységért járó kitüntetést Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, dr. Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára és Závogyán Magdolna, a minisztérium kultúráért felelős államtitkára a Pesti Vigadóban adták át múlt csütörtökön. A névsor a kormány.hu-n is megtalálható, ott úgy fogalmaznak, hogy kiemelkedő munkásságukért, példás életútjukért elismert művészek és szakemberek idén is rangos állami díjakat vehettek át a nemzeti ünnep alkalmából.

Az egy évvel ezelőtti híradásokból nem derült ki egyértelműen, hogy pontosan miért jelentették fel a férfit. Volt beszámoló, amely szerint több diákot is zaklathatott csetüzenetekben, és ez terjedt akkor a városban is. Más cikkek egy 17 éves diákot említettek, akivel viszonyt folytatott és le is feküdt a férfi.

A tankerületi központ akkori közleménye többesszámban fogalmazott, miszerint pszichológusi segítséget nyújtanak az érintett tanulóknak. Az akkori közleményük szerint ők, azaz a tankerület tett feljelentést a rendőrségen. A gyanúba keveredett férfi tanári jogviszonyát azonnal felfüggesztették.

Megkerestük a rendőrséget, hogy megkérdezzük, most hogy áll a tavaly indított nyomozás. Kérdésünkben úgy fogalmaztunk, hogy „az RTL Híradója 2024. március 9-i műsorában számolt be arról, hogy diáklányt zaklatott egy mátészalkai gimnázium 47 éves testnevelés-magyar szakos tanára”, és ebben az ügyben kértük tájékoztatást.

Azt válaszolták, hogy „az ön által hivatkozott esetben a büntetőeljárás folyamatban van. A nyomozás érdekeire tekintettel bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni.”

Azt tehát nem lehet állítani, hogy a férfi bármit elkövetett, az ártatlanság vélelme megilleti őt. A kérdés az, hogy a kormány miért tüntette ki azelőtt, hogy megnyugtatóan lezárult volna minden eljárás.

Kerestük a kulturális minisztériumot, és megkérdeztük, tudtak-e arról, hogy az egyik kitüntetett ellen a munkáltatója feljelentést tett tavaly, és az ügyben rendőrségi nyomozás zajlik. Azt is kérdeztük, hogy

amennyiben nem volt információjuk róla, befolyásolta volna-e a döntésüket,

ha viszont tudtak az ügyről, álláspontjuk szerint nem követtek-e el hibát azzal, hogy díjazták a férfit.

Egyelőre nem kaptunk választ a kérdéseinkre.

Lejáratást emleget az érintett

Beszéltünk az érintettel is. Ő azt állítja, nem követett el semmit, karaktergyilkosság, lejáratás zajlott ellene, amit olyanok kezdeményeztek, akik irigyek voltak rá. Azt azonban kérdésünkre sem árulta el, hogy pontosan kik, miért és mivel vádolták meg.

Azt is mondta, nincs tudomása arról, hogy még zajlana a büntetőügy, őt soha nem keresték a hatóságok, még tanúként nem hallgatták meg, nemhogy gyanúsítottként. Azt állítja, hogy a régi munkahelyéről, a gimnáziumból azt az információt kapta, hogy bűncselekmény hiányában lezárult a nyomozás, de erről nincs és nem is lehet papírja, hiszen állítása szerint soha nem is volt hivatalosan érintett. A férfi ragaszkodott hozzá, hogy elküldje nekünk a januári tiszta erkölcsi bizonyítványának képét, ezt meg is kaptuk tőle. Ez egyébként annyit jelent, hogy büntetlen előéletű, nem áll közügyektől vagy bizonyos munkakörtől való eltiltás hatálya alatt. Ezek ellenkezőjét nem is állította senki.

Megkérdeztük tőle, hogy a kitüntetése előtt érdeklődtek-e a minisztériumból, hogy mi a helyzet ezzel az üggyel. Azt mondta, szóba került, és ő legjobb tudása szerint azt felelte, hogy bűncselekmény hiányában lezárult az ügy.

Megígérték a gyerekvédelmet

A Fidesz és a kormány egy éve küzd a tavaly januárban a 444 által kirobbantott úgynevezett kegyelmi üggyel, amelynek fókuszában szintén egy nevelő-diákok közti molesztálási ügy állt, illetve az, hogy az állam cinikus módon az elítélt molesztáló igazgató mentegetőinek oldalára állt a gyerekek ellenében.

Abban az ügyben is volt kitüntetési szál: a volt KDNP-s főpolgármester-helyettes, Bagdy Gábor fővárosi kitüntetésre terjesztette fel 2015-ben a később pedofília miatt elítélt gyermekotthon-igazgatót, V. Jánost. Bagdy utólag azzal érvelt, hogy „bűncselekmény hiányában lezárt nyomozás után az ártatlanság vélelme alapján, a szakmai érdemeire tekintettel” terjesztette fel V.-t.

A kegyelmi botrány után a kormány szigort ígért, és szigorított is. Alkotmányt módosítottak, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények elkövetése esetén ne járhasson kegyelem, majd jött a minden gyermekvédelmi intézmény vezetőjére és dolgozójára kiterjedő vizsgálat, aztán szigorítottak több törvényt is, onnantól, hogy a gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekményeknél nincs elévülés, odáig, hogy azokat is büntetik, akik tudnak a bántalmazásról, de nem szólnak. Emellett szigorították a gyerektáboroztatás feltételeit, és bővítették a gyermeki jogok körét a tudatos és felelősségteljes internet- és médiahasználatot biztosító neveléssel, és szigorodtak a pedofilokat sújtó büntetések is.

A törvényi szigorítások után most mégis adtak egy kitüntetést úgy, hogy a rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint még nem zárult le egy vizsgálat egy kiskorú elleni állítólagos szexuális visszaélés ügyében.