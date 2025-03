Gyermekvédelmi fasizmus

Jó reggelt! Ez újra a 444 napindító hírlevele (és nem az egyetlen), benne az elmúlt 24 óra főbb híreivel.

PRIDE

A Pride-ot betiltó törvényjavaslat nemcsak a szervezőket sújtaná pénzbüntetéssel, de a résztvevőket is. Terroristákra és nemzetközi bűnözőkre hivatkozva hozták azt a törvényt, aminek alapján most a Pride-on felvonulók arcát azonosíthatják be a rendőrök: bejött a 10 évvel ezelőtti jóslat, a Fidesz úgy módosítja a törvényt, hogy az arcfelismerő rendszert be tudják vetni betiltott tüntetések résztvevői ellen is.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A kiszabott pénzbírságot „adók módjára behajtandó köztartozásként kell végrehajtani, az így befolyt összeget pedig a gyermekvédelem céljaira kell fordítani”. A Pride szervezői szerint a tiltás nem gyerekvédelem, hanem fasizmus. (2019-es gyűjtésünk végén Bayer Zsolt még egészen máshogy állt hozzá a Pride-hoz, mint most, amikor a főnöke már igyekszik betiltani a felvonulást.)

A Fidesz már ma átnyomná a Pride betiltását a parlamenten, ami túl gyors, addig le sem ér az ereszen az újabb alkotmánymódosítás, pedig az kellene hozzá, így a Fidesz még a saját alaptörvényét is megsértheti.

Karácsony Gergely bejelentette, hogy lesz Pride Budapesten.

Egy olyan országban, aminek a polgárai nem egyformán gyakorolhatják a szabad gyülekezéshez és véleménynyilvánításhoz való alapvető emberi jogot, egyikünk sem lehet szabad – írta Bede Márton.

POLOSKA

A profetikus miniszterelnök megrészegedett Trump eljövetelétől, és úgy érzi, végre messzebb is elmehet – Rényi Pál Dániel szerint ez az ő szabadsága: megtenni az ellenféllel, amit csak meg lehet. Orbán Viktor azt állítja, a „poloskák”-at egyedül Magyar Péterre értette, a Tisza Párt elnöke szerint viszont hiába magyarázkodik gyáván Orbán a poloskázás miatt, „a magyar nemzet többségét hasonlította eltaposandó rovarhoz”.

photo_camera Orbán Viktor megtartja március 15-i beszédét Fotó: STRINGER/Anadolu via AFP

Az Országos Bírói Tanács is visszautasította Orbán poloskázását, Fabiny Tamás evangélikus püspök szerint pedig egy keresztény politikust a hite kell, hogy megvédjen attól, hogy ilyen súlyos kifejezésekkel éljen.

A Kúria elnöke Rákosihoz hasonlította Magyar Pétert, miután a Tisza Párt elnöke azt ígérte, hogy visszaállítják az igazságszolgáltatás függetlenségét, és lesz új bírósági vezetés – a poloskázásra a Fidesz-szavazatokkal megválasztott Varga Zs. András ellenben nem reagált semmit.

A MÚOSZ szerint Orbán poloskázása után elszabadulhat a kommunikációs pokol.

BELFÖLD

A köztársasági elnöki hivatal átdobta a labdát a kormánynak a Mazsihisz által antiszemitának nevezett irodalmárok kitüntetésének ügyében: Sulyok Tamás adta át a díjakat Takaró Mihálynak és Döbrentei Kornélnak, de a hivatala szerint a kormány volt az előterjesztő.

photo_camera Takaró Mihály József Attila- és Németh László-díjas író, irodalomtörténész, tanár (b2), miután átvette a Széchenyi-díjat Sulyok Tamástól a Kossuth- és Széchenyi-díjak meg a Magyar Érdemrend kitüntetéseinek ünnepélyes átadásán, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából az Országház kupolacsarnokában 2025. március 14-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Az ÁSZ nekiment Matolcsy alapítványának, és nagyon súlyos hiányosságokat állapítottak meg: az 500 milliárdnyi vagyonból, ami majdnem elvesztette közpénz jellegét, átláthatatlanul és irracionálisan gazdálkodtak, és sok milliárddal tömték ki a volt jegybankelnök fiának haveri cégeit.

Szijjártó Péter közölte, hogy a kormány hálás Trumpnak, amiért elzárta a USAID-forrásokat – ezek szerint a Pázmány és a Hungary Helps ügynökség támogatása sem tetszett a kormánynak. A Politico szerint legutóbb Marco Rubio kérte meg Szijjártót, hogy ne vétózzunk az EU-ban.

Kortárs kommunikációs összecsapás: Magyar Péterék a kocsiból vették, ahogy Bede Zsolt kintről videózva ugat.

A fideszessége miatt megbírságolt volt híradós, Németh Balázs a Fidesz-frakció szóvivője lett.

Nem kerül feltételes szabadságra a lúgos orvos.

UKRAJNA

Újabb gesztus Oroszország felé Trump és Putyin telefonos beszélgetése előtt: az USA kilép az Ukrajna elleni inváziót vizsgáló nemzetközi csoportból.

photo_camera Trump és Putyin 2018-as megbeszélése Helsinkiben Fotó: DPA/Notimex via AFP

„Ha Ukrajna szövetséges csapatokat kér a területére, nem Oroszország joga eldönteni, hogy kap-e vagy sem” – mondta Emmanuel Macron. Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas szerint az oroszok által szabott tűzszüneti feltételek azt bizonyítják, hogy nem akarnak békét.

Az ukrán katonák a kurszki visszavonulás után horrorjelenetekről számolnak be.

Litvánia az orosz hírszerzést vádolja egy IKEA felgyújtásával.

KÜLFÖLD

Miután Donald Trump megfenyegette Iránt, Szent Patrik napján fogadta Conor McGregor ír ketrecharcost.

photo_camera Conor McGregor a Fehér Ház sajtótermében Karoline Leavitt elnöki szóvivővel Fotó: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP

Elfogatóparancsot adott ki Milorad Dodik ellen a bosznia-hercegovinai határrendészet, Dodik erre bejelentette, hogy a Bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság saját határőrséget állít fel.

Saját gondolkodásunkat áshatjuk alá, ahogy egyre jobban beépítjük a munkánkba a nagy nyelvi modelleket: a ChatGPT és a Claude még nem forgatta fel fenekestől a világunkat, de a mindennapjaink részévé váltak, és hogy pontosan mivel járhat ez, csak utólag fog kiderülni, de az első kutatások azt mutatják, a kritikai gondolkodásunk kárát láthatja, ha rákapunk az algoritmusokra.