Mráz Ágoston elismerte, hogy nem a migráció vagy az ukrán helyzet érdekli a magyarokat, hanem az infláció

Nagy cikkben foglalkozik a magyarországi gazdasági helyzettel, elsősorban az inflációval és az Orbán-kormány piactorzító árszabályozó lépéseivel a New York Times. Az írás felütése, hogy miközben Orbán Viktor „számos, a konzervatívok számára kedves téma úttörője volt az Egyesült Államokban”, addig most a gazdaságban „eltér attól az ortodox konzervatív nézettől, hogy az államnak ki kell maradnia a gazdaságból: megpróbálja meghatározni a tojás és más áruk árát”. (A tojást aligha véletlenül emelik ki, a madárinfluenza miatt annyira elszálltak az amerikai tojásárak, hogy már az is felmerült, hogy Európából kellene tojást importálni.)

A cikk szerint Orbán nem tudta megfékezni az Európai Unió legmagasabb inflációját – bő egy évvel azután, hogy tizenkét hónapig nálunk volt az EU legmagasabb inflációja, ez év elején visszatértünk az élre –, miközben politikai riválisának megugrott a támogatottsága, és megroppant Orbán személyes népszerűsége is.

A legérdekesebb része az írásnak az, hogy Mráz Ágoston, a kormánypárti Nézőpont kutatási intézet vezetője és igazgatója arról beszél, hogy a kormány által legfontosabb topikként kezelt ukrajnai háború és migráció már nem igazán foglalkoztatja a magyarokat.

„Az inflációs kérdés most messze a legfontosabb”

– idézi Mrázot a lap, amely szerint a kormány a Pride-betiltással próbált témát váltani, de „a gazdasági realitások elől nem lehet menekülni”. Ezt érzékelteti, hogy Mráz szerint bár a Nézőpont felméréseiben a Fidesz még megelőzi a Tiszát – több közvélemény-kutató szerint már az ellenzéki párt a népszerűbb, főleg a biztos szavazók körében –, azt is mondta: a Fidesz előnye a gazdaság állapota miatt sebezhető, törékeny.

A cikk arra is kitér: a gazdasági gondok is meggyengítették Magyarországot az Európai Unióval folytatott hosszú küzdelemben az Oroszországot sújtó szankciók, valamint számos más, a jogállamisággal, demokráciával és korrupcióval kapcsolatos vita miatt. „Magyarországnak nincs pénze ahhoz, hogy betömje a költségvetésében tátongó nagy lyukat, szoros politikai kapcsolatai ellenére Magyarországnak nincs valódi esélye arra, hogy pénzügyi segítséget kapjon Trumptól, és egyre inkább szüksége lenne az Európai Unió pénzére” – írja a lap.

Az év tényleg pocsékul kezdődött az államháztartásban. Mint március elején megírtuk, februárra 1722 milliárd forintos, rekordot jelentő deficit jött össze, a költségvetési hiánycél több mint 40 százalékát elérte az állam mindössze két hónap alatt.