Kik a fideszesek homoszexuális ismerősei, akik rendre elítélik a Pride-ot?

Szombaton sok ezer felvonulóval megtartották a Budapest Pride-ot, a résztvevők idén először vonulhattak kordonok nélkül, éppen az ellenük tüntetőket kerítették el kordonnal.

Az idei Pride-on az egyik főszervező azt mondta: „Kipécézték a Pride-ot a kormánypárti politikusok idén. Ezért ez nem lehet egy buli, nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy másodrendű állampolgárokként kezeljenek minket.” Peksa Kama azt mondta, ma súlyosan sérülnek a transznemű jogok Magyarországon, felháborítónak és undorítónak nevezte az országban uralkodó homofób hangulatot, „amit a Fidesz-kormány teremtett körülöttünk”.

Bár a kormánypárti képviselők és az orbánista média folyamatosan azt harsogja, hogy a Pride nem a melegeket képviseli, hanem a magamutogatásról és a provokációról szól, az utóbbi években már csak maroknyi szélsőjobboldali szokott provokálni a Pride-rendezvényeken, és aki járt már Pride-on, pontosan tudja, hogy semmi felháborító nem történik ott. Budaházy Györgyék sem véletlenül félnek attól, hogy ha nem mennek oda balhézni, még a végén „egy nagyon jó hangulatú utcabállá fajul az egész”. (Emlékezetes, hogy 2015-ben a fideszes tévében előre elmondták, hogy atrocitásoktól mentesen lement a felvonulás.)

Azt is fel szokták hozni a felvonulás ellen, hogy az kormányellenes, hiszen csak ellenzéki politikusok mennek el rá, pedig ez csak azért van, mert a fideszesek nem hajlandók részt venni rajta.

De az egyik legkomolyabb fideszes kifogás a felvonulás ellen az, hogy a homoszexuális ismerőseik ugyanúgy rosszul vannak a Pride-tól, mint ők.

Szentesi Zöldi László a Sajtóklubban azt mondta:

Eközben mellette a saját bevallása szerint homofób Bencsik András ült, aki azt mondta, a melegek sérültek, és hagyják őket békén.

Beszélgetőpartnere, Huth Gergely két évvel korábban hasonlóan fogalmazott:

Rónaszékiné Keresztes Monika volt fideszes parlamenti képviselő is elárulta 2017-ben, hogy ismer homoszexuálisokat, akiknek eszük ágában sincs kimenni a Pride-ra, mert saját magukat érzik megalázva a személyi méltóságukban.

Dobos Marianne akkor echós, ma már Hír Tv-s műsorvezető is felhívta a figyelmet arra, hogy ma is vannak olyan homoszexuális emberek, akik otthon maradnak, mert ők a magánéletüket otthon szeretnék élni, és nekik nem fér bele ez a magamutogatás.

Legutóbb a Hír Tv-n ugyanezt mondta Jeszenszky Zsolt is:

Az idei Pride előtt a Pesti Srácok is tolmácsolta a melegek véleményét: „Fontos megjegyezni, hogy ez az agresszív szekta pont azoknak a homoszexuálisok és egyéb nehezen megélhető szexuális szokással rendelkező embernek okozza a legnagyobb kárt, akik úgy akarnak élni, hogy nem ártanak embertársaiknak, és maguk is tisztában vannak a normalitás fogalmával. Ezek az emberek is szörnyülködnek azon, hogy egyes magamutogató őrültek olyan képet alakítanak ki a melegekről, amely cseppet sem valóságos. Azok a homoszexuálisok, akik élik életüket és nem fegyverként használják másságukat, borzasztó károsnak találják a »meleglobbi« tevékenységét.”

Egyetlen nyíltan meleg embert találtam, aki arról nyilatkozott, hogy elítéli a Pride-ot: Fábián Csaba, aki a vasarnap.hu-nak, a magát egyházi lapnak álcázó kormánypárti oldalnak adott erről interjút.

„Semmiféle kirekesztés nem éri”

Mindeközben a köztévén a homoszexuálisok kigyógyításáról mehet le műsor, egy online felmérés szerint pedig a meleg diákok tehetetlenek az iskolai buzizással szemben, sokan szólni sem mernek, ha zaklatják, csúfolják vagy fizikailag bántják őket az iskolában, de ha mégis, akkor sem biztos, hogy a tanár cselekszik.

A magyar politikai hangulat is olyan, hogy Boldog István, a Fidesz frakcióvezető-helyettese be akarja tiltani a Pride-ot, az Országgyűlés elnöke, a fideszes Kövér László pedig – aki előszeretettel beszél a homoszexuálisok nevében – ilyeneket mond: „Egy normális homoszexuális tudja, hogy a világ rendje micsoda, hogy ő így született, ilyenné lett. Próbál ehhez a világhoz alkalmazkodni úgy, hogy nem tartja magát feltétlenül egyenrangúnak.” Ő a pedofíliához hasonlította azt a követelést, hogy a homoszexuálisok házasodhassanak, és gyereket fogadhassanak örökbe.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is azt mondta, „a magyar jog teljesen világos a tekintetben, hogy egynemű párok nem fogadhatnak örökbe”, szerinte minden gyereknek joga van egy apához és egy anyához, „és nem tartjuk helyesnek, amikor egy gyermeknek két apával kéne felnőnie, és valóban, én is úgy gondolom, hogy önzés azok részéről, akiknek saját gyermekük nem lehetne”.

Azonos nemű párok párként tényleg nem fogadhatnak örökbe gyereket Magyarországon, de ez nem jelenti azt, hogy egyébként meleg emberek ne fogadhatnának örökbe gyereket: Magyarországon ma több száz olyan család élhet, amiben azonos nemű párok nevelnek gyerekeket.

Miért foglalkoznak a Pride-dal?

Bayer Zsoltnak egyébként két éve volt már egy nagyon érdekes észrevétele azzal kapcsolatban, ahogy a kollégáival a Pride-ot kezelik:

A cím feletti képet Kiss Bence készítette.