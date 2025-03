2024 az Abigélek éve volt, oda a Hannák uralma, aki kúl, az Nazira, a legdivatosabb kistáskákat pedig Ábelnek hívják

Itt az év talán legjobban várt dupla toplistája a tavaly született magyar csecsemőknek adott 50 leggyakoribb lány- és fiúnévvel, induljon is a trendfigyelés!

Kezdem egy általános észrevétellel: baromira látszik a listán, mennyivel kevesebb gyerek született tavaly, mint 2023-ban: a kisfiú toplista első háromját kivéve bármelyik helyezéshez jóval kevesebb úgy elnevezett gyerek kellett, mint egy évvel korábban. Megfordítva a dolgot: amelyik nevet ugyanannyian választottak, mint 23-ban, az relatíve sokkal népszerűbbnek számítot tavaly.

A lányoknál a legfontosabb hír az, hogy lekerült az örökösnek tűnő korona a Hannák fejéről, tavaly a legnépszerűbb magyar női név már a Luca volt.

A népességfogyás miatt aggódók aggódhatnak, hiszen ezzel a 824-es eredménnyel a Luca 2023-ban csak a hetedik helyezett lett volna, most ez elég volt a győzelemhez.

Tavalyelőtt így nézett ki a Top6 sorrendje:

Hanna

Anna

Luca

Zoé

Léna

Emma

tavaly pedig így:

Luca

Hanna

Zoé

Anna

Emma

Léna

Vagyis egyik név sem került ki a közvetlen élmezőnyből, csak azon belül változott a sorrendjük. Lejjebb viszont izgalmas verseny zajlott.

A Nagy Új Sztárnév a finn eredetű Elina volt, ami fényt, ragyogást jelent. Az Elinák 30 helyezést javítva lettek 48-ak, tavaly 221 új Elinával kerültünk beljebb. (A hangalak nagyon tetszik a magyaroknak, hiszen a héber eredetű Eliza is a nagy emelkedők között volt, 11 helyet felfelé ugorva.)

Izgalmas kulturális jelenség, hogy a magyar szülők mennyire rákattantak a Közel-Keletre. A második nagy nyertes ugyanis a Nazira volt, ami arab lánynév, melynek jelentése „egyenlő, támogató, segítő”. Mindössze 3 éve, vagyis 2022-ban jelent meg a százas toplista 75. helyén, 2023-ban már a 64.volt, aztán idén 24 helyet előreugorva már a 40. lett.

Ennek a fényében nem meglepő, hogy a bronzérmes ebben a kategóriában a szintén arab, hercegnő jelentésű Amira lett, miután 12 helyezést javított.

Az ilyen divatos, emelkedő nevek közé tartozott még a Milla, a Csenge, a Róza, a Linett és az Alíz is.

Ki tudja, mi állhat amögött, hogy az élmezőnybe tartozó Boglárka névtől ennyire elfordultak a friss szülők: a nyolcadikról a tizenhatodik helyre zuhant vissza. És kinek mit vétettek a Fannik, akik még nagyobbat buktak, hiszen 12 hellyel végeztek lejjebb, mint 2023-ban? A Natasa névtől is hirtelen fordultak el a szülük, ki is pottyantak a Top50-ből, akárcsak a Dórák.

A fiúknál érdekes jelenség, hogy a Top 3 mennyire stabil: a Dominik, Olivér, Levente sorrend pelenkába van vésve! Sőt ezek a nevek relatíve még népszerűbbekké is váltak tavaly , hiszen kábé darabra ugyanannyi fiúgyereket neveztek el így, mint 2023-ban, miközben szinte az összes többi érték csökkent. A top6-ból kikerült a Bence - de csak éppenhogy - és bekerült a Milán. 2023-ben így néztek ki a pontszerzők:

Dominik

Olivér

Levente

Máté

Marcell

Bence

tavaly meg úgy hogy

Dominik

Olivér

Levente

Marcell

Milán

Máté

A tavalyi év Nagy Felfedezése fiúfronton az Eliot volt. Én ugyan veszettül rajongom T. S. Eliotot, de a többi szülő talán nem ezért döntött. Pedig mi kezdődik olyan svungosan, mint a The Waste Land:

April is the cruellest month, breeding

Lilacs out of the dead land, mixing

Memory and desire, stirring

Dull roots with spring rain.

És talán nem is a név jelentése miatt, ami „Jahve az én istenem”, hanem a pompásan angolos hangzás döntött.

Jó nagyot ugrott egy egész más eredetű, hagyományos keresztnév, az Ábel, 14 helyezési számot javítva és már 20. Vince, Soma, Csongor, Krisztián és Barnabás is divatba jöttek erősen.

Hunor, Bálint, Martin, Péter és Ádám azonban jobb, ha elgondoloznak!

A két lista itt tanulmányozható.

Aki pedig bekapta a horgot, a gyereke kellően divatos elnevezése előtt gyorsan hallgassa meg a Waste Landet Alec „Obi van Kenobi" Guinness őrült jó előadásában: