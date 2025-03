Meghalt Eddie Jordan, a Forma 1 nagy gézengúza

photo_camera Eddie Jordan (jobbra) jóbarátjával, Bernie Ecclestone-nal 2016-ban Fotó: OLI SCARFF/AFP

76 évesen, rákban meghalt Eddie Jordan ír autóversenyző, üzletember, Forma 1-es csapatalapító és tévés szakértő.

Az 1948-as születésű Eddie Jordan majdnem pap lett, árult lazacot Dublinban egy teherautó platójáról. végül egy könyvelőtanfolyam elvégzése után az Ír Nemzeti Bank banktisztviselője lett. Nem gyerekként került közel az autósporthoz, hanem teljesen véletlenül, 22 éves korában: egy elhúzódó ír banksztrájk miatt több hónapot töltött Jersey szigetén, ahol megismerkedett a gokartozással. Annyira tehetségesnek bizonyult, hogy már egy évre rá megnyerte az ír bajnokságot. Ezután többféle kategóriában is versenyzett.

Első versenycsapatát, az Eddie Jordan Racinget 31 évesen, 1979-ben alapította. A Forma 1-be 1991-ben szállt be a Jordan Grand Prix istálló megalapításával. Kis csapat voltak, de jó autókkal és jó versenyzőkkel, mivel Jordannek jó szeme volt a fiatal tehetségekhez.

Szórakoztató figura volt, a közönség imádta, sokat káromkodott, sokat nevetett, a nagydíjakon néha a saját zenekarával lépett fel, nagy kópé volt. Akkora, hogy a BBC még a nekrológjában is olyanokat ír, hogy sokakat átvert, mégis szerették, mert

„olyan melegség és humor áradt belőle, ami miatt nehéz volt nem kedvelni, bár nagyon kevesen bíztak meg benne feltétel nélkül”.

Eddie Jordan szúrta ki Michael Schumacher tehetségét is, a későbbi német legenda nála mutatkozott be a Forma 1-ben, hogy a Benetton egy év múlva elszipkázza tőle. A Schumacher családdal ezután is jóban maradt: a csapat valaha volt legjobb versenyén Damon Hill az első, míg Ralf Schumacher a második helyen futott be 1998-ban Belgiumban. Az istálló csúcséve 1999 volt, amikor Henz-Harald Frentzen szinte végig versenyben volt a világbajnoki címért, és végül harmadik lett összetettben.

Szinte folyamatos anyagi gondokkal küzdöttek, végül 2005-ben vásárolta fel csapatát a Midland Group. A Forma 1-mániákusok kedvéért idézzük fel a kiscsapat ezt követő, fantasztikus névváltoztatási sorozatát:

a Midland 2006-ban MF1 Racingre keresztelte át, majd még abban az évben eladta a holland Spyker autógyárnak, akik 2007-ben átkeresztelték Spyker F1-re, majd szinte azonnal eladták, hogy 2008-ban már Force Indiának nevezzék. 10 évig ez is maradt a helyzet, amikor az indiaiak csődbe mentek, a csapat pedig gazdát váltott, és előbb Racing Point F1 Team, majd Aston Martin lett a neve.

Jordan a Forma 1 után menő üzletember lett, az ingatlanozástól a bankokig sok területen fektetett be, közben koncertezett és tévézett, a Top Gear műsorvezetője is volt. 2015-ben körbevitorlázta a földet. Volt tulajdonrésze a Celtic focicsapatában és volt rögbiklubja is.