Kijött az ÁSZ-jelentés az MNB-alapítványokról, Tiborcz István embere gyorsan távozott az egyik felügyelőbizottságból

Három, a Magyar Nemzeti Bankot érintő jelentést tett közzé szerdán az Állami Számvevőszék. Az ÁSZ honlapján publikált jelentések a Magyar Nemzeti Bank működésének, az MNB-hez és Matolcsy György volt jegybankelnökhöz szorosan kötődő Neumann János egyetem működésének, valamint az MNB Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványának működésének vizsgálatával foglalkoztak. Az Állami Számvevőszék közölte azt is: több feljelentést tett a Matolcsy családhoz köthető jegybanki és alapítványi ügyekben - és mint azt a Legfőbb Ügyészség közölte, a nyomozás már el is indult az ügyben.

A Válasz Online most azt írja, még aznap, amikor az ÁSZ nyilvánosságra hozta a jelentéseket, az MNB alapítványi portfóliójába tartozó ingatlanvállalat, a GTC Group honlapján megjelent egy közlemény: az angol nyelvű szöveg arról szól, hogy egy nappal korábban azonnali hatállyal lemondott GTC-s felügyelőbizottsági tagságáról a Tiborcz István bizalmasaként ismert Szécsényi Bálint. A GTC erősen be van ágyazva Matolcsy Ádám köreibe: egyik csúcsvezetője az a Gosztonyi Balázs, aki a Matolcsy-fiú volt titkárnőjének férje, emellett a társaság felügyelőbizottságában ott ül Sándor Tamás is, aki céges ügyvédként szokta segíteni a volt jegybankelnök fiát - emlékeztet a Válasz Online.

A Tiborcz István-féle Gránit Bank és Szécsényi Bálint pedig közösen birtokolja az Equilor Befektetési Zrt. nevű brókercéget, de tavaly például utóbbi vette meg előbbi egyik budai házát is. – továbbá Szécsényi vette meg tavaly a kormányfő vejének egyik budai házát.

A lap kérdéseket küldött a felügyelőbizottságból nagy hirtelenséggel távozó Szécsényi Bálintnak, többek közt azt szerették volna megtudni, hogy miért mondott le, távozásának volt-e köze az ÁSZ-jelentésekhez, és felügyelőbizottsági tagként észlelte-e korábban, hogy az ÁSZ által feltért visszaélések érintik a GTC Groupot is?

Szécsényi felsorolta, hol mindenhol szerzett széles körű tőzsdei tapasztalatokat, és hogy 25 éve dolgozik az Equilornál, ahol 2020-ban választották bizottsági tagnak.

Majd azt írta:

„A megválasztásom óta eltelt öt évben a hivatalos feladataim száma jelentősen megnövekedett, a lemondásom nincs összefüggésben a Állami Számvevőszék azóta megjelent jelentéseivel.”

A Válasz Online azon kérdésére, miszerint észlelte-e felügyelőbizottsági tagként, hogy visszaélések zajlanak a GTC-nél, nem válaszolt.

