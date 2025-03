Ma elkezdődik a csillagászati tavasz, de a hajnali fagyokat ez nem érdekli

Évente két olyan nap van, amikor a Nap pontosan keleten kel fel, valamint pontosan nyugaton nyugszik le. Az egyik a mai nap, mint az Időkép írja, most éri el a Föld a Nap körüli pályája során az úgynevezett tavaszpontot, tehát megkezdődik a csillagászati tavasz (a meteorológiai vagy naptári tavasz ugyebár március 1-je óta tart). Az ország nyugati részén ma már csak hat óra után lesz naplemente.

Az időjárást azonban sem a meteorológia, sem a csillagászat nem érdekli: ahogy hetek óta, ma reggel is kutya hideg volt, az ország leghidegebb pontjain hajnalban mínusz 8-9 fokot is mértek. A HungaroMet előrejelzése szerint pár napig még marad is ez a kellemetlenül hideg, de legalább napos idő. Ma napközben 12-17 fokig melegszik a levegő, és bár a 17 jól hangzik, az ország nagy részén nem lesz ennyi, csak 13-14 fok.

Pénteken az ország nagy részén szintén fagypont alatti hőmérséklet várható, egyes helyeken mínusz 5 foknál is hidegebb lehet.

Szombaton már borongós idő várható, a megnövekvő felhőzetből több helyen alakulhat ki eső, zápor, északkeleten még szintén fagyhat a hajnali órákban, de helyenként napközben is csak 10 fok várható. Az esős idő marad vasárnapra és hétfőre is, illetve mindkét nap szelesnek ígérkezik, viszont a hajnali fagyoktól már elbúcsúzhatunk, és hétfőn már akár 16-22 fokot is mérhetünk.