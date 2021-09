Az ukrán macska, aki nem csinál semmit, de milliók nézik

Közepesen ízléstelen szórakozóhely, az asztalon rózsa és egy nagy pohár, rossz minőségűnek tűnő vörösbor, egy desszert, diszkófények, a háttérben Stevie Wonder énekli, hogy „I just called to say I love you”, közben pedig valaki letargikus arccal ül egy bárszéken. Ez a jelenet lehetne egy giga nagy szerelmi csalódás eredménye is, csak ezen a bárszéken most nem egy ember ül, hanem egy ukrán macska, Stepan.

A mindössze tíz másodperces videót – ami alatt a különlegesen közömbösen bunkó arckifejezéssel megáldott Stepan csak azért nem alszik el, mert feltehetően betévedt a szobába egy muslica, ami hirtelen elvonta a figyelmét a szenvedésről – már közel nyolcmillióan látták TikTokon. Sőt, készült hozzá több feldolgozás is:

A Stepanról készült posztok többségének az előbb is látottakon felül nincs túl sok koncepciója, a különbség a videók közt csak annyi, hogy változik előtte az ital és a desszert, na meg a zene a háttérben, ami minden esetben valami régi, totálisan elnyűtt sláger.

Ami pedig még egy mindenki által ismert, nemzetközi slágernél is jobban meg tudja dobni a borzalmas és pont emiatt észbontóan komikus hangulatot, hogy a videók alatt sokszor valamilyen ukrán/orosz nyelvű dal szólal meg (olvasónk hívta fel rá a figyelmet, hogy itt például Vlagyimir Viszockij).

Stepant a TikTokon közel 800 ezren, Instagramon pedig 200 ezren követik. De utóbbin is lehetetlenül magas számokat produkál, csak azzal összegyűjt több mint ötvenezer lájkot – tegyük hozzá, abszolút megérdemelten –, hogy ül egy autóban.

Stepan videóiban minden olyan reménytelenség megtalálható, amit már mindannyian átéltünk egy-egy pokolian sikerült és soha véget nem érő születésnapi bulin, családi ebéden vagy lagzin, ahol egy ismeretlen részeg nagybácsi kínálgat minket öt percenként pálinkával.

Stepan gazdája szeretné megőrizni névtelenségét, magáról azon kívül, hogy ukrán, nem is árult el semmit egy orosz oldalnak adott interjúban, a macskáról is csak annyit tudni, hogy 13 évvel ezelőtt, egyhónapos korában szedte össze az utcán, illetve hogy „a kora ellenére imád rohangálni a lakásban és nyers marhahúst enni”.

2019-ben indította a TikTokot, hogy megmutassa Stepant, akinek szerinte „az arckifejezése külön művészet”. A koktélos videókat azután kezdte el készíteni, hogy kiposztolt egy videót, amin Stepan egy pizza mellett ül, ezzel pedig több mint 4,5 milliós megtekintést ért el. Azt mondta, Stepan imád azon a széken ücsörögni, és gyakran ülve elalszik ott.