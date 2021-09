Búcsúzóul az amerikaiak még megöltek 10 afgán civilt

Különleges drónfelvételek birtokába jutott a New York Times, melyek alapján szakértők és helyiek azt állítják, hogy egy drónról indított rakétával az amerikai hadsereg úgy ölt meg 10 embert Kabulban, hogy valójában nem tudták, kire lőnek.

A fehér Toyotát augusztus 29-én, két nappal a kivonulás utolsó napja előtt, többórás megfigyelés után lőtték ki, mert bár nem tudták, ki a sofőr, arra jutottak, hogy az ISIS a kocsiba rejtett bombával terrortámadásra készül a kabuli reptér ellen.

A videók elemzése alapján a lap viszont állítja, hogy a sofőr régóta egy amerikai segélyszervezet helyi csoportjának dolgozott, a kollégáit szállította, és a kocsiban nem robbanóanyag volt, hanem vizesballonok. Amerikai katonai források szerint a lakóövezetben végrehajtott csapásnak három civil áldozata volt. A Times szerint 10, köztük 7 gyerek.

Fotó: WAKIL KOHSAR/AFP

A sofőrt, Zemad Ahmadit a főnöke kérte meg reggel, hogy hozza el a laptopját. A 42 éves Ahmadi elindult otthonról, és akkor került a légi megfigyelők látókörébe, amikor kihajtott egy olyan épülettömbből, amit az amerikaiak az ISIS egyik búvóhelyeként tartottak számon.

Az amerikai MQ-9 Reaper drón egész nap rajta maradt Ahmadi kocsiján, és a hadsereg szerint lehallgatták, ahogy az ISIS búvóhelyéről utasítják a sofőrt. A kocsi utasai viszont utóbb azt mondták, hogy egy teljesen átlagos munkanap volt. Megérkeztek a segélyszervezet irodájába, majd egy, már a tálibokhoz tartozó rendőrörsön próbáltak engedélyt szerezni, hogy ételt oszthassanak egy parkban.

Kora délután visszatértek az irodába, ahol egy tömlőből vízzel töltöttek meg pár műanyag ballont, amiket beraktak a csomagtartóba (Ahmadi az irodából vitt haza vizet, mert a vezetékes vízellátás a hatalomátvétel idején leállt). A Times katonai forrásai szerint ők viszont potenciális robbanóanyagként azonosították a rakományt.

Ahmadi a reptérhez közeli otthona felé indult, de előtte még kitette a kollégáit. Ekkor a megfigyelők már a reptéren állomásozó amerikai katonákra közvetlen veszélyt jelentő célpontként tekintettek rá. Amikor Ahmadi beállt az udvarára, a bevetési egység parancsnoka utasítást adott a drón Hellfire rakétájának kilövésére. A drón operátora a kilövés előtt csak egy, a sofőrt üdvözlő férfit látott, ezért utóbb azt jelentette, hogy az áldozatok között "elfogadható valószínűséggel" nincsenek nők, gyerekek és civilek. A NYTimes egy szerzője viszont a Twitterére kitette az áldozatok fotóit.

A rokonok szerint amikor Ahmadi behajtott, a gyerekei és a fivére gyerekei is kiszaladtak hozzá, és beültek a kocsiba, hogy együtt tolassanak be a kocsi helyére. A rakéta ekkor csapódott be. Az amerikaiak szerint ezt további robbanások követték, ezért okkal következtettek arra, hogy az autóban robbanónyag volt. Csakhogy a Times helyszíni és utólagos szakértői vizsgálatai semmilyen bizonyítékot nem találtak arra, hogy az udvart és az épületeket egynél több lökéshullám érte volna.

A szomszédok és az afgán egészségügyi hatóság emberei állítják, hogy gyerekek holttesteit szállították el. Ahmadi rokonai szerint a férfi és három fia mellett az unokatestvére, a fivére három kisfia, és két hároméves kislány is az áldozatok között volt. Egyes áldozatok maradványai beborították a falakat és a mennyezeteket.

Ahmadi maga is menedékkérelmet adott be az amerikaiakhoz (ahogy a szintén áldozatul eső unokatestvére is, aki az amerikai hadseregnek dolgozott). A hozzátartozók már csak ezért is érthetetlennek tartják, miért gondolhatta bárki, hogy terrortámadást tervezett.