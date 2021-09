Meghalt María Mendiola, a Yes Sir, I Can Boogie című diszkósláger énekesnője

69 éves korában halt meg a diszkóslágereivel híressé vált énekesnő, María Mendiola, írja a BBC. Mendiola és Mayte Mateos 1977-ben alapította meg a Baccara nevű zenekarát: a két nő ekkor flamencotáncosként dolgozott a spanyolországi Fuerteventura szigetén.

A két nőt egy lemezkiadó vezetője ismerte fel, aki leszerződtette őket a brit RCA Records kiadóhoz, és odaadta nekik a Yes Sir, I Can Boogie című dalt, ami rövid időn belül komoly sláger lett: 10 európai országban, köztük Nagy-Britanniában vezette a toplistákat. Több mint 16 millió példányt adtak el a lemezből, erre egyetlen női együttes sem volt képes akkoriban.

A dalt azóta feldolgozta Sophie Ellis-Bextor és a Goldfrapp is, idén nyáron pedig amiatt futott fel ismét az eredeti verzió népszerűsége, hogy a skót válogatott nem hivatalos Eb-himnusza lett.

Mendiola akkor arról beszélt, hogy nem gondolta volna, hogy a dala valaha felbukkan még a slágerlistákon, és bár már nem fiatal, de ez azt mutatja, hogy még mindig tud boogiezni. Elmondta azt is, hogy megérinti a gondolata, hogy a daluk ennyi év után is még fontos az embereknek.

Mateos és Mendiola 2017-ben, egy jótékonysági eseményen Fotó: JENS KALAENE/dpa Picture-Alliance via AFP

A Yes Sir, I Can Boogie után jött ki a duó első lemeze 1977-ben, ami nagy sikert hozott a számukra, majd az 1978-as Sorry I'm a Lady szintén a top10-ben végzett Angliában. Egy eurovíziós indulás után még két lemezt adtak ki, majd Mendiola és Mateos útjai szétváltak, és mindketten a Baccara külön verzióival turnéztak. Mendiola formációja volt sikeresebb, három slágerük is volt a nyolcvanas években.