Észak-Korea ezúttal cirkálórakétákkal bombázta a tengert

Észak-korea cirkálórakétákat tesztelt sikeresen a hétvégén, jelentette hétfőn a diktatúra hivatalos hírügynöksége, a KCNA. A tájékoztatás szerint a manőverezni képes rakéták szombati és vasárnapi tesztjeik során 1500 kilométer megtétele után, céljukat elérve csapódtak a tengerbe Észak-Korea felségvizein. Az állampárt lapja, a Rodong Szinmun képeket is közölt a kísérletről.

Az észak-koreai állami hírügynökség ezt a dátummegjelölés nélküli fotót hozta nyilvánosságra egy nagy hatótávolságú cirkálórakéta kilövéséről és repüléséről. Fotó: STR/AFP

Az elemzők szerint a most hétvégén tesztelt cirkálórakéták akár nukleáris robbanófej célba juttatására is alkalmasak lehetnek. Erre utal, hogy a KCNA jelentésében "stratégiai jelentőségűként" jellemezte a cirkálórakéta kifejlesztését, mely jellemzésük szerint "újabb hatékony elrettentő eszközt jelent". Ankit Panda, a Carndegie Alapítvány a Nemzetközi Békéért elemzője is arról beszélt, hogy a most tesztelt fegyver az első a típusból, ami megkapta a stratégiai jelzőt, márpedig ez "bevett körülírása a nukleáris képességekkel rendelkező rendszereknek".

Az egyelőre nem világos, hogy a phenjani rezsimnek sikerült-e építenie kellően kicsiny nukleáris robbanófejeket is a robotrepülőgépeihez, mindenesetre Kim Dzsong Un észak-koreai vezető az év elején országa egyik fő célkitűzésének nevezte az ilyen jellegű eszközök kifejlesztését. A ballisztikus rakétákkal szemben a cirkálórakéták fejlesztését az ENSZ Biztonsági tanácsának határozatai nem tiltják.