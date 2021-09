Gyerekrablás miatt indult eljárás az olasz síliftbaleset egyetlen túlélőjének ügyében

Gyermekrablás gyanújával indítottak nyomozást az olasz ügyészek Eitan Biran, a májusi olaszországi síliftbaleset egyetlen, hatéves túlélője ügyében. A kisfiút nagyapja Izraelbe vitte magával, miközben elhelyezéséről még folyamatban van egy keserűvé vált per, és több más családtagja ellenezte a nagyapa döntését.

Május 23-án szabadult el egy kabinos sílift az olaszországi Stressa-Mottaronéban. A kabinban 15-en utaztak, egyedül a hatéves Eitan Biran élte túl a tragédiát. Fotó: Vigili del Fuoco/AFP

Biran szülei és kétéves öccse is életét vesztette a Stresa-Mottaronéban május 23-án bekövetkezett tragédiában, amikor egy kabinos sílift kabinja a végállomáshoz közelítve váratlanul elszabadult és lezuhant.

Biran szülei Olaszországban élő izraeli állampolgárok voltak. Szülei halála után apai nagynénjével, Aya Biran-Nirkóval élt Paviában, egészen szombatig, amikor Izraelben élő nagyapja magával vitte. A rokonok között ugyanis időközben komoly vita alakult ki a gyermek elhelyezéséről. Amikor Birant júniusban kiengedték a kórházból, Paviában élő apai nagynénjénél helyezték el a hatóságok. Ezt a döntést Gali Peleg, a fiú Tel Avivban élő anyai nagynénje megtámadta. Ő augusztusban kezdett bele az örökbefogadási eljárásba Izraelben, ügyvédje pedig azt állítja, hogy a gyermeket túszként tartják Olaszországban.

"Mi nem raboltuk el Eitant, és nem is vagyunk hajlandók használni ezt a kifejezést. Hazahoztuk Eitant. Azért kényszerültünk erre, mert sem az egészségi, sem a mentális állapotáról nem kaptunk tájékoztatást" - nyilatkozta Gali Peleg az izraeli Radio 103FM-nek.

Biran anyai nagyapja, Shmulik Peleg a májusi tragédia után Olaszországba költözött Izraelből. Szombaton sétálni ment a fiúval, akit aztán nem vitt haza a nagynénjéhez. Mire riasztották a rendőröket, a fiú már Peleg társaságában egy magángéppel elhagyta az országot. Ezt úgy tehette meg, hogy Pelegnél ott volt a fiú Izraelben kiállított útlevele.

Armando Simbari, Biran-Nirko ügyvédje szerint a fiút "elszakították a családtól, amiben felnőtt, és a doktoraitól, akik még mindig kezelik a sérüléseit".

A május 23-i síliftbalesetben összesen 14-en vesztették életüket, Biran szülein és öccsén kívül dédapját is elvesztette. A balesetet az első vizsgálatok szerint emberi mulasztás okozhatta, de a pontos okát egyelőre még nem állapították meg, és a jármű fekete dobozának vizsgálata még három hónapig is eltarthat. (Via The Guardian)