Soros György átalakítja alapítványait, a tekintélyelvűség térnyerése ellen küzdene

Soros György átalakítja alapítványait, írja a Népszava a New York Times riportja alapján. Ez utóbbi szerint a Nyílt Társadalom Alapítványok átalakítása nem volt konfliktusmentes, a hierarchia alacsonyabb szintjein dolgozók kifogásolták, hogy őket nem kérdezték meg az átalakítási tervekről, melyek nyomán 150 munkatársat el is bocsátottak.

A Times beszámolója szerint Soros szeretné, ha alapítványai a jövőben az erősödő tekintélyelvűség elleni küzdelemre összpontosítanának. Az alapítvány új vezetője, a brit Mark Balloch Brown báró is arról beszélt, hogy mivel a nyílt társadalom elleni támadások világszerte felerősödtek, stratégiai döntést kellett hozni ezek visszaverésére.

Az irányváltás részeként a Times beszámolója szerint sok nonprofit csoport, amely eddig élvezte az alapítvány támogatását, értesítést kapott róla, hogy ezt a jövőben megszakítják, és már csak a szakítást megédesítő utolsó éves támogatást kapják meg. Köztük több is olyan aktuális problémák megoldásán dolgozik, mint a menekültválság, vagy az egészségügy.

Az alapítványok ugyanakkor már most jelezték, hogy a közegészségügyet és a menekültek ügyét a jövőben is súlyponti kérdésként kezelik, terveik szerint az átalakítás után még növelik is a területek támogatását. (Via Népszava, The New York Times)